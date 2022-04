Tutto Molto Bello | Together we stand, United we fall

Focus sui Red Devils, che quest’estate cambieranno con ten Hag in panchina

Il titolo è ripreso dalla celeberrima Hey You dei Pink Floyd. Divided we fall -l’esatto contrario di United-, cantava Roger Waters nella prima traccia di The Wall, concept-album da cui sarà tratto l’omonimo e leggendario film . E’ uno di quei motti che puoi usare ovunque. Nelle storie d’amore o, come accaduto oltre una decina d’anni fa, per il movimento ultras che -prima e unica volta nella storia- fece quadrato per protestare contro la tessera del tifoso. La comunanza di cui si accenna, tornando al Manchester United, è soprattutto legata ai risultati. Non cattivissimi, in realtà: sesti in classifica, tre punti dalla zona Champions occupata dal Tottenham.

Innegabilmente, per un popolo non troppo dissimile dal nostro quando si tratta di fare scandalismo e polemica pallonara, qualcosa c’è sempre a scatenare urlacci e contestazioni. Il 4-0 ad Anfield non ha bisogno di spiegazioni o forse sì; vuoi perché abbiamo di fronte un Liverpool -fresco finalista di FA Cup- forse ancora più forte e carico di quello che vinse la Champions tre anni fa e la Premier due; vuoi perché, a queste latitudini, scoppole del genere se non sono la normalità, poco ci manca.

Lo stesso tecnico Rangnick dei Red Devils ammette serenamente: “Il Liverpool è avanti di almeno sei anni. E’ come se potessero contare su 25 macchine di Formula uno”

L’aria che si respira è quella del voler cambiare a tutti i costi. L’insoddisfazione perenne. Comprensibile fino a un certo punto, perché mister Ole Gunnar Solskjaer arrivò a tanto così da vincere l’Europa League l’anno scorso. de Gea che sbaglia il suo rigore e non para quello decisivo. Resta però una profusione di mal di pancia spesso dettati da beghe personali e mediatiche, più che da una reale impiantistica di squadra da rivedere.

La tenzone tra il figliol prodigo Cristiano Ronaldo (a cui si manda il più sentito degli abbracci, perdere un figlio così è tra le peggiori atrocità che la vita riservi) e Ralf Rangnick, santone della nuova scuola degli allenatori tedeschi, assume i contorni della telenovela. A gennaio il tecnico cambia il portoghese contro il Brentford e CR7 reagisce platealmente, scatenando la rissa verbale (seppur in privato). A febbraio Rangnick mette in pubblica piazza la scarsa vena del pluripallone d’oro: “non segna abbastanza”.

L’uscita anticipata in FA Cup contro il Middlesbrough e l’eliminazione agli ottavi di Champions fanno il resto, fino ad arrivare alla scoppola di Anfield, che precede la gara di sabato nella tana dell’Arsenal e quella di giovedì prossimo, contro il Chelsea, ad Old Trafford. Due partite in cui i tifosi mancuniani già fanno gli scongiuri per evitare altre figuracce. Frustate vere arrivano intanto da autentiche leggende dei Red Devils, quali Roy Keane e Gary Neville. L’ex nazionale irlandese “non si riconosce più” in questa squadra: “Sembrano dei robot perfino quando li intervisti”. Il fratello di Phil è “Allibito. Questi qui che vanno in campo non vedono l’ora che finisca la stagione, per dar la colpa all’allenatore”.



Lo stesso Rangnick parla di squadra da rifondare ed effettivamente gli ultimi anni sono stati un navigare a vista. Questo, per quando discreto sia uno come Solskjaer: assolutamente più rassicurante perfino di un Mourinho già in fase calante, figuriamoci di un David Moyes (che però poi è riuscito a far decollare la sua carriera). La proprietà corre ai ripari e non se lo fa ripetere due volte. A subentrare a un mago della linea verde come Rangnick, un altro amante della gioventù da buttare nella mischia come l’attuale mister dell’Ajax: Erik ten Hag. Da Justin Kluivert, a Matthijs de Ligt, passando per Jurrien Timber: è proprio quest’ultimo il nome caldo sul taccuino del tecnico olandese.

Programmazione, certo. Talento, quello non deve mancare. Se poi i tifosi -anche le ex leggende dei Red Devils- facessero più i tifosi e meno i tecnici, la rinascita dello United che fu, non può che accelerare.



