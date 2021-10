Tutto Molto Bello | Stanno rifacendo i connotati al calcio mondiale

Ci manca davvero che tra Uefa e Fifa volino gli schiaffi. Tra Mondiale biennale e un gradito revival: la Coppa Intercontinentale. Non solo…

A volte non si capisce se tutto quel che sta succedendo nel calcio mondiale e nel suo governo sia solo diatriba tra burocrati annoiati o, peggio ancora, qualcosa in cui i signori del futbol sul pianeta Terra ci credano davvero. Superleghe, partite ogni giorno da sfornare come in una catena di montaggio. Una fabbrica di prodotti televisivi, non più di emozioni.

Già qui era uscito fuori ciò che -purtroppo- è qualcosa in più di una semplice boutade. Il Mondiale ogni due anni non è solo fantascienza ma un’idea che sta prendendo sempre più piede nella comunità internazionale della palla a scacchi. Un’idea che ha di fronte due grandi attori, contorniati da una miriade di comparse che, in ambito elettorale, comparse non sono. Sono voti e parecchi anche. Sono schedine elettorali che decidono contratti e poltrone.

Sepp Blatter, l’uomo a cui dobbiamo l’evoluzione del governo del football mondiale: da semplice supervisore ed organizzatore dei Mondiali, ad machiavellica macchina di potere e alleanze. Condite da tanti, tanti soldi. A proposito, queste tirategli da un comico inglese nel 2015…erano banconote vere!





Riassumendo quanto già detto: da una parte la FIFA e le federcalcio continentali minori (l’Africa in blocco, gran parte dell’Asia) a supportare la pensata di Arsène Wenger, con la Coppa del Mondo a cadenza biennale. Dall’altra la UEFA, la CONMEBOL (la federazione del Sudamerica) e diversi attori influenti del calcio europeo (tra cui l’ECA – European Club Association – e diverse personalità tra presidenti, allenatori ed ex giocatori) contrari al progetto. Le ultime notizie recitano: era in programma un voto per il 20 dicembre, ma a seguito delle pressioni di europei e latinoamericani il presidente FIFA Gianni Infantino trasformerà la seduta in un semplice summit, rimandando votazioni decisive al prossimo anno.

Le tempistiche -intese come slot su cui inserire la rassegna iridata- cadrebbero in anni pari, a partire dal 2026– (anno del Mondiale in America) con una finestra di qualificazioni da compattare in ottobre. L’Europeo si disputerebbe negli anni dispari e per quanto riguarda la Nations League… continuate a leggere, ne vale la pena. Tempistiche che riguardano anche noi: da una parte l’Arabia Saudita spinge a organizzare la prima Biennale iridata nel 2028, dall’altra l’Italia punta ad ospitare l’Europeo di calcio proprio tra sette anni.

Ma quanto è inquietante qui Wenger?

Tra le salve di fischi alla proposta dell’ex tecnico dell’Arsenal potremmo proporvi quelle di Gabriele Gravina, presidente della FIGC (“il voto avrebbe conseguenze gravi a livello sportivo e commerciale”); Luis Rubiales, capo della federcalcio spagnola (“il nostro modello resta quadriennale”) quelle del calcio tedesco, compatto in blocco (“non ci sarebbe tempo per far riposare i giocatori”).

Quando poi questo caos (inserito -è bene ricordarlo- in un contesto già stracolmo di gare, in cui già sono partiti due tornei nuovi come la Nations League e la Conference League) non vi dovesse bastare, ecco il colpo di scena: la Uefa e la Conmebol starebbero pensando a una super Nations League intercontinentale, con le 4 migliori europee e altrettante sudamericane. Come a dire: mi togli potere e mi sfianchi i giocatori? E io ti organizzo il Mondiale parallelo.

Che poi magari Messi riesce davvero a vincere qualcosa fuori dal Sudamerica con l’Argentina.

Un’evidente voglia di strappo, in un contesto che profuma di revival: quando non c’erano i petrodollari a comandare, quando il calcio era una questione privata tra Vecchio e Nuovo continente, quando il Mondiale non aveva casa in paesi (Sudafrica, Qatar) dall’indubbia inclusività sociale, ma con poco o nullo appeal a livello calcistico. Un profumo ringalluzzito dal ritorno -seppur tra nazionali- della Coppa Intercontinentale. La partita -questa sì, approvata dalla Fifa-, in programma nella sua prima edizione tra Italia e Argentina a giugno 2022, non sarà magari la stessa cosa di un Milan-Velez o di uno Juve-River Plate, ma ci si va molto vicini.

Come andrà a finire questa lunga storia? Non si sa, ma una cosa è certa: se è vero che solo il Padreterno è uno e trino, il moltiplicarsi di partite moltiplicherà anche il numero di protagonisti in campo. Sempre più squadre avranno bisogno del vivaio per timbrare il cartellino in competizioni minori (leggasi le Coppe Nazionali). Siamo sicuri che servirà a riavvicinare il calcio ai tifosi?

Valerio Campagnoli (credits Eurosport, PassionePremier, IANaples, Fanpage)