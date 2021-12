Tutto Molto Bello | Sotto le Torri, Josè Mourinho percorre il Viale del Tramonto

Troppo Mihajlovic o troppo poco un (sempre più ex) Special One? Una chiave di lettura

Un mister sempre più preda del personaggio. Sempre più sbraitante e sempre meno concreto quando si tratta di, come si dice a Roma, “dare il fritto”: ossia, mostrare il valore con i fatti, smetterla con le chiacchiere e portare a casa il risultato. José Mourinho che abbandona l’intervista dopo una manciata di minuti nervosi, in cui crolla la maschera di imperturbabilità che lo caratterizzava negli anni vincenti all’Inter e ci mancherebbe, che con una masnada di campioni in nerazzurro a cannibalizzare il calcio italiano e mondiale, si mantenesse quell’aplomb di sfida verso i giornalisti.

Il post Bologna-Roma ci restituisce un Mourinho sconfitto, nel risultato e nella faccia. Le eterne schermaglie con la carta stampata si fermano anzitempo, il portoghese non ci sta a un gioco al massacro fin troppo facile. Si tenta la carta della ritirata strategica, si tenta di far passare la fuga come un qualcosa che non sia una sconfitta su tutta la linea. Prima ancora, il consueto gioco in cui la colpa non è mai interamente la sua. Da Zaniolo, che ”non può giocare così in serie A”, agli infortuni, alle squalifiche di Karsdorp e Abraham: “mi reinventerò la squadra sabato, meno male che ho cambiato Mancini altrimenti avrei perso anche lui”

foto Eurosport

Riavvolgiamo il nastro e rendiamo merito a una squadra microcosmo di una società. Il Bologna americano si consolida lentamente in serie A nel corso delle stagioni, il Bologna di Mihajlovic in campo si consolida con la scalata persino all’Europa. Risultati che arrivano, tra l’altro, senza troppo penare. Una Roma nervosa, felsinei serafici. Persino il grande atteso, un Arnautovic che esce dopo un quarto d’ora e poco più, è qualcosa di cui il Bologna può fare a meno per portare una vittoria non facile, ma nella calma dell’ordine e della compattezza.

Sinisa come Mourinho fa costruire dal basso la squadra e sempre come Mou faticosamente arriva in porta nonostante un lungo palleggio. I duelli a centrocampo sono episodici, perlopiù sulle fasce, dove c’è più equilibrio sulla mancina (mentre a destra Karsdorp ha vita parecchio facile). Il Bologna, come in altre occasioni, “incarta” la partita. Ritmi bassi, senza fretta, poi il gol di Svanberg porta i giallorossi all’assalto all’arma bianca. Assalto confuso, con Shomurodov spesso fuori posizione e con Pairetto che indubbiamente ci mette del suo. Dal rigore negato alle ammonizioni di qualche riga sopra, il figlio d’arte del leggendario Pierluigi copre delle inconsistenze di gioco comunque visibili.

(foto il Tempo)

Enigmatici, i giallorossi 21/22: mourinhiani al massimo quando vincono una gara sporca col Torino (non bello ma quadrato) di Juric. Cinici con un Genoa allo sbando, poi capaci qualche settimana prima di prendere gli schiaffi veri dal Bodo Glimt, dal Venezia, o dal Verona. Sorvoliamo poi sul discorso scontri diretti, con la Fiorentina come unico lampo tra sconfitte puntuali come le tasse. La prossima con l’Inter all’Olimpico sarà -al netto dei sentimentalismi- la gara della verità. Rometta o Special Roma? A un sabato pomeriggio di inizio dicembre l’ardua sentenza.

Intanto, ai tifosi romanisti non resta che parafrasare Gramsci: pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà. La prima, quando si tratta del solito film già visto, col finale sempre quasi uguale come cabala di chi, da almeno 25 anni, segue da vicino le sorti in giallorosso; la seconda, nell’aggrapparsi tenacemente a quel che comunque è il guru tra gli allenatori. Per credere che in fondo sì, devono finire prima o poi i tempi cupi.

Valerio Campagnoli (foto Romagiallorossa)