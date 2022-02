“Mamma mia dammi cento lire, che in America voglio andar” / “Cento lire io te le do, ma in America no, no, no”

Di tanto in tanto i governi del calcio mondiale se ne escono con le boutade che, se fossero puro folklore, si ridurrebbero a qualcosa di cui chiacchierare a tempo perso. Per noi che di calcio parliamo -e a volte ci campiamo pure-, lo diciamo senza pudore, è manna dal cielo. Un po’ meno divertente è la cosa se, a conti fatti, queste boutade si tramutano in fatti e decisioni che ci fanno disamorare un pochino alla volta. Quelle decisioni che vorrebbero ammantare il calcio di modernità, e che invece lo stravolgono, togliendone l’essenza più pura.

Di tanto in tanto, il calcio italiano “vuole fà l’americano”, e non parlo delle proprietà a stelle e strisce ormai necessarie per mantenere le società nostrane sulla linea di galleggiamento. La governance del pallone dello Stivale si concentra sul grande evento da esportare già da svariati anni, quando la Supercoppa italiana si tenne al Robert Kennedy Stadium di Washington. Era una sera d’agosto del 1993.



Vinse il Milan sul Torino con gol di Marco Simone, in quella che idealmente fu la prima tappa della marcia d’avvicinamento della FIGC ad USA ’94: con Baresi, Costacurta, Maldini, Albertini e svariati campioni in Nazionale in pianta stabile (o quantomeno nel suo giro), abituare i giocatori a temperature tropicali e il pubblico alle partite televisive con fusi orari d’Oltreoceano fu una mossa intelligente, all’avanguardia.

La storia si è ripetuta, con gli strascichi che ben conosciamo: Supercoppa disputata in Libia nove anni dopo, nel 2002 (probabilmente per riavvicinarsi al decadente impero di Gheddafi); poi Cina, di nuovo Stati Uniti, Arabia Saudita. Polemiche immancabili per l’immenso bar sport che è diventato internet nel nuovo millennio: a Shanghai le immagini del pubblico con le magliette di Juventus e Lazio fecero inorridire i puristi, che ancora non capivano l’enorme flusso di danaro che l’Estremo Oriente era pronto a sborsare. A Riyadh la pietanza del dibattito fu la condizione della donna nel regno di Saud, con polemiche strumentali da parte di chi rivoleva le finali in Italia (ma corroborate da chi al contrasto a regimi illiberali ci credeva davvero).

La proposta è di qualche giorno fa: col Mondiale del Qatar alle porte, la Lega calcio propone un minitorneo da disputarsi nel mese e mezzo di assenza dei campioni impegnati con le proprie Nazionali. Che l’Italia si qualifichi o meno alla rassegna iridata, la proposta guarda in avanti: si “tengono in caldo” le rose, evitando squilibri atletici, fisici, tattici al ritorno dal Golfo Persico.

Inizialmente si era anche valutato di confrontare le squadre di Serie A con quelle della Liga, stuzzicando i favori del numero uno della Lega calcio spagnola, Javier Tebas: si tratta di colui che propose, nel 2018, di far giocare a Miami il derby catalano tra Girona e Barcellona.

Meno di un anno fa era tornato alla carica, annunciando la volontà

Valerio Campagnoli