Tutto Molto Bello | Roma-Feyenoord, vista da un non amante del calcio

Vendicata la Barcaccia, Mourinho come Re Mida: 12 anni dopo l’Inter del triplete, la Roma vince la Conference.

Un racconto da un punto di vista diverso, nel giorno dei giorni

Tirana, 25 maggio 2022 * Arena Kombetare Shqiptare e Futbollit

Conference League, Finale

Roma – Feyenoord 1-0

32′ Zaniolo



C’è da dire che qualcosa è cambiato. Nei bar, nei posti di lavoro, nelle metropolitane si parla di calcio a piè sospinto. Anche se non lo vuoi, qualcuno te ne parlerà, ti coinvolgerà, ti chiede opinioni, ti dice la sua. Stavolta no. Un mese in cui non trovi in giro la benchè minima congettura. Sarà scaramanzia, sarà che ormai Facebook è il vero bar sport in cui puoi dire quel che ti pare, senza il rischio di beccarti come minimo un ceffone. O sarà forse che il pallone non è più la cosa importante tra le cose meno importanti. Anche per un evento del genere, non c’è bisogno di isolarsi tra libri e cuffiette per evitare il silenzioso marasma collettivo.

Sembriamo tutti un po’ meno tifosi, con tutto che in Curva Sud la carica rimane massima.

E’ così, che placidamente si scivola verso le 21: e siccome l’attesa del piacere è essa stessa il piacere, è sicuramente un balsamo per l’anima il pensare alla doccia da fare, al cosa mettersi addosso, al prepararsi per una serata in compagnia in un pub di Albano Laziale, il pensiero di scappare poi dall’amico di una vita, magari cercando di evitare di restare bloccati sull’Appia Nuova. Finire la serata ‘sfasciati’ d’alcol, comunque andrà. Come quel famoso spot che girava, oltre quarant’anni fa, in Tutto il Calcio Minuto per Minuto:

“Se la tua squadra del cuore ha vinto brinda con Stock 84! Se la squadra del tuo cuore ha perso, consolati con Stock 84!”



Valerio Campagnoli (foto Ambassator)