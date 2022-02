Tutto Molto Bello | R come Rinnovamento alla tedesca

Red Bull, Rebranding, Raumfressen. Il nuovo che avanza del calcio? Non di certo il mondiale biennale, ma la nuova Deutsche Welle del pallone

Ieri non è andata in onda solo una partita molto interessante, dove Coman ha salvato il Bayern dallo sgambetto di un Salisburgo deciso a confermarsi come grande rivelazione. Ieri è andata in scena la sfida tra il primo e il terzo allenatore più giovane degli ottavi di Champions League. Una sfida in cui la carta d’identità è solo la parte più appariscente di un sottobosco che viene da lontano e che lontano porterà, almeno se si parla di Fußball.

Un sottobosco che parla di pc portatili, metodologie prima ancora della tattica e naturalmente tanta, tanta linea verde. Non solo Germania, anzi: come oltre un secolo fa, l’innovazione viene dall’Austria. Ai tempi, dalle parti della Principessa Sissi esportavano campioni e idee rivoluzionarie, adesso (anzi, già da tre lustri) sono i taurindollari della Red Bull a foraggiare ciò che davvero è il nuovo che avanza nel calcio. Non è il mondiale biennale, non sono boutade come la Supercoppa in America, Arabia o dove volete voi. Si cambia il calcio, e lo si plasma da dentro.

Dicevamo, la sfida tra due dei tre mister più giovani del knockout stage di Champions. All’angolo rosso –quello del Bayern- Julian Nagelsmann, 34 anni. A 22 normalmente sei l’astro nascente del calcio, lui invece ha dovuto smettere per un ginocchio troppo capriccioso. Astro nascente lo diventerà comunque, bruciando le tappe che nemmeno Usain Bolt. Augusta e poi Hoffenheim: brucia le tappe, non sé stesso: preferisce aspettare e far crescere i giovani, che buttarsi sulla prima squadra. Si porta allora a casa il titolo under 19, prima di diventare il più giovane ad allenare in Bundesliga, a 28 anni.

Il resto è storia. Nel 2016 una salvezza impossibile (partendo dal penultimo posto), poi l’apoteosi: un sobborgo di tremila abitanti nel Baden Württemberg che approda alla fase a gironi di Champions con un quarto e un terzo posto in un biennio memorabile. Ancora più importante è stato il lascito di Nagelsmann: dopo il suo trasferimento al Lipsia, l’Hoffenheim si è comunque mantenuto ad alti livelli, certo non da top club del calcio europeo. Eppu­re l’olandese Alfred Schreuder e Sebasti­an Hoeneß, suoi successori, non hanno fatto assolutamente un cattivo lavoro, coi Blau-weiss anzi attualme­nte quinti in Bundes­liga.

All’angolo blu (…ehm, bianco e rosso), Matthias Jaissle. Classe ’88, che proprio all’Hoff­enheim ha calcato br­evemente i campi di calcio prima di sede­re su una panchina. Una carriera -se si esclude una parentesi in Danimarca – tut­ta sotto l’ombrello della Red Bull, se è vero che subito ha preso le redini delle giovanili del Sali­sburgo, per poi sgra­nchirsi un po’ col Liefering, squadra B della città di Mozart (e anche qui, indo­vinate chi sono i pr­oprietari?). Il tras­ferimento di Jesse Marsch al Lipsia gli ha dischiuso le porte di quella che, fino al 2005, era lo st­orico Austria Salzbu­rg.

Il nuovo che avanza, dunque. Come detto, non è nemmeno l’età l’aspetto interessa­nte. Piuttosto, è la concezione tutta nu­ova… CONTINUA QUI

Valerio Campagnoli (foto Uefa, wdsportz)