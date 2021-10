Tutto Molto Bello | Portieri d’importazione: grandi nomi per grandi bidoni

Terza avventura italiana per Sergio Romero, al Venezia dopo due parentesi alla Sampdoria. Sarà un fiasco come nella seconda avventura genovese? Panoramica sui numeri uno stranieri che in Italia han raccolto solo fischi

Romero parte seconda: no, non è un film dell’orrore con gli zombie, diretti dal ben più leggendario cineasta scomparso quattro anni fa (nonostante neanche nel calcio questo nome sia dei più rassicuranti). Ci riferiamo alla seconda avventura italiana di Sergio, estremo difensore classe ’87, che difenderà i pali in Laguna dopo due avventure sotto la Lanterna. Si dirà: pescare tra gli svincolati un finalista di un Mondiale, se non è garanzia di risultato, è quantomeno un nome di grido per una squadra che vuole piantare le tende in Serie A. Su Sergio Romero c’è da un lato una forte aspettativa, dall’altra qualche dubbio su quanto possano essere mantenute certe prestazioni ad alto livello.

La prima avventura a Genova, in realtà, fu molto positiva: la Samp che doveva rinascere dopo una retrocessione tanto impensabile quanto cocente, subito il ritorno in A. Furono due campionati da titolare, poi il nulla: prestito al Monaco, panchina; il ritorno al Doria nel 2014/15, altra panchina con Mihajlovic che gli preferì il duo Da Costa/Viviano. Saranno poi sei stagioni di Manchester United nell’oblio più assoluto, prima della chiamata del Venezia.

Si cercherà dunque di non sprecare questo patrimonio e di non allargare l’album di Serie A coi bidoni stranieri dalla mano guantata: il primo in assoluto, a rompere peraltro una autarchicissima tradizione che ancora adesso sforna i migliori portieri al mondo, fu Jens Lehmann, in rossonero nel 1998 e ai tempi rivale di Oliver Kahn nella porta della Germania. Milan-Fiorentina fu la sua condanna, ma se è vero che dal letame nascono i fior, fu quella la sliding door per la parabola fenomenale di un giovane Christian Abbiati. Tutto questo prima che Dida e Diego Lopez proseguissero una tradizione con più luci che ombre.

Alla Torino bianconera invece, il trait d’union tra due leggende come Angelo Peruzzi e Gigi Buffon ebbe la stazza (smilza) e le fattezze di Edwin Van Der Sar. Anche l’olandese si portò appresso un bagaglio di grandi aspettative ed esperienze: vittoria della Champions nel ’95, sfiorato il bis l’anno seguente –ma comunque uomo di punta degli Oranje agli albori del nuovo millennio. Il seguito riservò amarezze e voci incontrollate: pareva nascondesse problemi alla vista. Voci confermate da una banale visita prima di un Olanda-Spagna del 2000, e che lui malamente cercò di smentire. Il resto fu quello Juventus-Roma, con la respinta corta a mandare in rete Montella e al diavolo l’olandese volante.

Dalla Juve alla Roma, dunque. Con uno sguardo ancora ai Paesi Bassi. E’ il 2011, un decennio fa il nuovo pionieristico corso americano. Fu una campagna acquisti sontuosa, Luis Enrique avrebbe fatto portare a Trigoria talenti come Lamela, Pjanic, Bojan Krkic, accanto a realtà consolidate come Gabriel Heinze e Maarten Stekelenburg. Già, proprio l’erede di Van Der Sar, vicecampione del mondo con gli Oranje. Non sarà tuttavia mai assimilato all’ambiente romano, in più un duro scontro con Lucio in un Inter-Roma ne pregiudica le prestazioni. Con Zeman perderà il posto da titolare a favore di…sì, lui. Mauro Goicoechea. Che Dio abbia pietà di loro, quella che -comprensibilmente- i tifosi romanisti non hanno avuto.

Si torna a Torino, sponda granata stavolta. Parlando di Joe Hart si ha più l’impressione di un usato sicuro che troppo sicuro non fu. 62 gol in 36 gare, troppi anche per una difesa traballante come quella del Toro 2016/17 di Mihajlovic. Debutto con una goffa smanacciata che permise il pareggio dell’Atalanta (che vincerà 2-1), non inappuntabile su un centrale di Kondogbia, diverse insicurezze che lo rispedirono nuovamente in Inghilterra (da Manchester, dove era arrivato), al West Ham.

Questi i nomi illustri che in Italia hanno raccolto solo le maledizioni dei tifosi e poco più. Ci sono poi i casi opposti -Reina su tutti ma anche Muslera, che fece il percorso inverso: da brutto anatroccolo a cigno con l’exploit uruguagio del 2010. Riuscirà Sergio Romero, tra i tanti ricordi di una città come Venezia, a lasciarne uno degno di un vicecampione del mondo?

Valerio campagnoli (fonti The Guardian, Sky, FanPage, 90Min – Youtube / rispettivi canali)