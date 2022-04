Tutto Molto Bello | Perché Atalanta e Roma possono (e devono) vincere in Europa

Non al denaro, non all’amore, né al ranking. Vincere per esistere, per sentirsi vivi

Spesso ci sono considerazioni la cui bellezza è data da quanto variegate siano, soprattutto nel fornire una gamma di riflessioni a margine. Delle grandi tele da cui partire con immagini grezze, e impreziosirle con colori e pensieri frastagliati. Altre considerazioni, invece, hanno la staticità del marmo: per quanto ci si possa impegnare, rimangono blocchi impossibili da scolpire più di un certo punto. Delle due categorie, se la prima appartiene alle molteplici cause del declino del nostro calcio, alla seconda appartiene invece l’assenza di soluzioni per curare il grande malato.

La vittoria dell’Europeo non è stata, in realtà, un palliativo né un’eccezione fuori dai canoni, una scheggia impazzita: il trionfo di Wembley risponde perfettamente alle stesse dinamiche per cui gli azzurri sono assolutamente sotto ai livelli di altre Nazionali. Un declino a cui si provò a rispondere QUI: ossia, nessuna risposta, se non che il materiale umano è quel che è, ma che agli Europei si è trovato in un turbine emozionale incredibile, sapientemente manovrato dal genio di Roberto Mancini (e aiutato da una buona dose di fortuna).



Certo, non mancano dinamiche su cui siamo assolutamente indietro su cultura calcistica e strategie di miglioramento, ma il senso viene da lontano, da quei 15 anni in cui “abbiamo vinto, ma a che costo?”. Mancano i talenti, e la colpa non è nemmeno dei vivai. Nemmeno la scuola italiana dei mister -peraltro ancora abbastanza gettonata all’estero- ha più quel primato morale. Con tutto che Roberto Mancini è davvero la guida tecnica di cui avevamo bisogno.

Ora, in tempi di calcio aperto a tutti (e comunque ancora elitario) ci si apre alle competizioni: tra quattro anni il Mondiale a 48 squadre (Usa ’94, sfuggitaci per una questione di centimetri, ne aveva la metà); Europeo a 24, la Conference League come surrogato tra l’Intertoto e la Coppa delle Coppe. Un accesso a più squadre, chi è escluso al grande ballo continentale si accontenta della festicciola con squadre ungheresi, norvegesi, persino dalla Rocca di Gibilterra. E’ qui, paradossalmente, che si vede la luce in fondo al tunnel.

Il sottoscritto andava dicendo già da tempo: inutile rincorrere la Champions, che poi è già di fatto una Superlega. Inutile contrastare la potenza di fuoco di petroldollari dal Golfo o delle megastrutture che hanno le solide basi su fanclub sparsi a livello mondiale (Real, Barcellona, Bayern). In Europa serve vincere, ritagliarsi un proprio spazio. Soprattutto, uscire da una logica di mercato per cui “vuoi mettere i milioni di partecipazione alla Champions”. Per farne cosa? Per uscire ciclicamente a metà marzo?

Ecco perché Atalanta e Roma possono e devono arrivare fino in fondo. I bergamaschi, che studiano già da anni da grande (e a cui, ancora, certa stampa italiana non riesce proprio a staccare l’etichetta di provinciale cresciuta), avranno l’esame di tedesco contro il RasenBall Leipzig -come qualche romantico vuole ancora definire-. Una prova del nove, che deve confermare la crescita di una realtà che già in Italia spesso mostra la corda, se rapportata a qualche tempo fa. Una prova del nove, in cui la Dea potrebbe sbattere contro un Barcellona ritornato in fretta e furia ad essere la temibile corazzata il cui nome precede la fama, ma che comunque può essere il segno di quanto il calcio italiano possa contare. Non importa dove, non importa come.

In un ambito cittadino in cui, negli anni Novanta, tutto ciò che non fosse lo scudetto era un portaombrelli, la Roma di Mourinho si trova già a un bivio. Proprio lo Special One è arrivato al punto di doversi scrollare l’immagine dell’ex vincente, ormai campione solo di arringhe e j’accuse. Roma e la Roma devono tornare ad essere interlocutori credibili, anche vincendo “la coppetta”. Deve passare un messaggio: inutile farsi i castelli in aria, vincere servirà a mostrare i muscoli. In Europa, solo Berlino è messa calcisticamente peggio tra le grandi capitali occidentali. Vincere per dominare, ma soprattutto vincere per affermarsi. Per esistere.



Anche solo a una festicciola, piuttosto che al gran galà.



Valerio Campagnoli (foto Romaforever, Adnkronos, Calcio e Finanza)