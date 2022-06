Tutto Molto Bello | Nations League, seconda giornata

Portogallo e Belgio a valanga, la Spagna a Praga tira un sospiro di sollievo

GRUPPO 1

Spalato, stadio Poljud

Croazia-Francia 1-1

52’ Rabiot (F), 83’ Kramaric (r)

A Spalato va in scena il remake della finale mondiale 2018, con i galletti che in classifica faticano e non poco dopo il rovescio contro la Danimarca. I transalpini vedono pure la vittoria, prima di venir raggiunti su rigore: Rabiot illude, Kramaric salva la nazionale a scacchi biancorossi. Campioni del mondo che possono anche fare a meno delle proprie stelle, tanta è l’alternanza in attacco. Croati compatti e che anzi sfruttano le rare defaillance francesi, muovendo con loro la classifica del primo girone di Nations.

Vienna, stadio Ernst Happel

Austria – Danimarca 1-2

28’ Hojberg (D), 67’ Schlager (A), 84‘ Stryger Larsen (D)

La parte del leone la fa…l’erba terrificante dello stadio austriaco. Skov Olsen di fronte alla voragine del manto erboso, senza mezzi termini : “qui qualcuno avrebbe potuto finire la propria carriera”. Match tra due emergenti del calcio europeo, con la Danimarca che mostra progressi più marcati e conduce da sola il gruppo 1: di Stryger Larsen il gol di giornata, un destro a girare che polverizza l’estremo difensore austriaco.

GRUPPO 2

Praga, stadio Eden Arena

Cechia 2 – Spagna 2

4’ Pesek (C), 45’+3 Gavi (S), 66’ Kuchta (C), 90’ Martinez (S)

Una delle certezze incrollabili delle Furie Rosse -la stabilità difensiva- vacilla dopo soli 4 minuti. Buco enorme per un fuorigioco mal chiamato e Pesek insacca facile. Non manca però l’alternativa in attacco e che alternativa: un classe 2004, col gol più giovane di sempre per la Roja, riporta il match sui binari dell’incertezza. I cechi sono duri a morire e anzi passano in vantaggio, prima di essere raggiunti sul gong dagli ospiti che, se vorranno dire la loro al prossimo Mondiale, dovranno dare delle belle puntellate alla retroguardia.

Lisbona, Stadio Alvalade

Portogallo -Svizzera 4-0

15’ W. Carvalho, C.Ronaldo 35’, 39’, Joao Cancelo 68’

Il dubbio sorge spontaneo: troppo dagli iberici o troppo poco dagli elvetici? Sicuramente per la prima, con CR7 e soci che mostrano i muscoli intimidendo troppo una Svizzera che nel girone di qualificazione mondiale non è stata una meteora, ma che anzi ha solo fatto il suo dovere. Divertono e si divertono i portoghesi, che tuttavia vanno sotto (ma gol annullato per mani), prima di giocare alla corrida con i nemmeno troppo arrendevoli rossocrociati.

GRUPPO 3

Cesena, stadio Dino Manuzzi

Italia-Ungheria 2-1

30’ Barella, 45’ Lor. Pellegrini, 61’ G. Mancini (aut.)

Basta poco -e ci mancherebbe altro- per regolare una nazionale alla nostra portata. Altro che Brasile, Argentina, Germania: prima ci rendiamo conto di essere alle retrovie del calcio europeo e prima potremo ricominciare la ricostruzione. L’osservato speciale Gnonto non delude, ma attenzione a non bruciare il ragazzo (remember Yeboah?), per il resto non fatichiamo troppo a dominare il centrocampo. Avanti su questa strada.

Monaco di Baviera, stadio Allianz Arena

Germania – Inghilterra 1-1

50’ Hofmann (G), 88’ Kane (I,r)

Salva la pellaccia Gareth Southgate nella casa del Bayern, con Jonas Hofmann che riceve palla, sfrutta un buco dei 3 Leoni (in divisa blu) e si invola verso la porta. Rete con giallo: arriva poi il VAR a invalidare il vantaggio della Mannschaft. Neuer ha il suo daffare su Saka, che di nuovo a fine primo tempo fa prendere uno spavento ai tifosi di casa. Hofmann si ripete al 50’ e stavolta tutto regolare. Pickford e Neuer sugli scudi, poi a due minuti dal recupero Harry Kane va giù, per poi pareggiare dagli undici metri.

GRUPPO 4

Bruxelles, stadio Re Baldovino

Belgio – Polonia 6-1

28’ Lewandowski (P) 42’ Witsel, 59’ De Bruyne, 74’ e 80’ Trossard, 83‘ Dendoncker, 93‘ Openda



Dura un’ora il sogno polacco di sbancare la tana dei Diavoli Rossi: il solito Lewandowski manda avanti i suoi, poi il sogno proibito e coltivato a lungo dalla Juventus pareggia i conti al calar della sera della prima frazione. De Bruyne rimette le sorti della partita come dovrebbero essere per gli oltre 25mila belgi accorsi allo stadio,prima che Trossard apra la giostra del gol.

Cardiff, Cardiff City Stadium

Galles – Olanda 1-2

50’ Koopmeiners (O), 92’ Norrington-Davies (G), 94’ Weghorst (O)

A Leckwith il profumo della fresca qualificazione a Qatar 2022 spinge i dragoni a una gara tiratissima contro gli orange, che passano in vantaggio all’alba del secondo tempo con una rasoiata dai sedici metri. Succede tutto poi nei minuti di recupero, con due colpi di testa vincenti: prima Norrington-Davies fa pregustare il colpaccio, poi Weghorst beffa i padroni di casa. Nota stonata: l’infortunio di de Ligt.



Valerio Campagnoli (foto Sky)