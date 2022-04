Tutto Molto Bello | Modric – Benzema: la classe non è acqua

Linea verde? No, blanca. L’ennesima conferma che conta il talento, non l’anagrafe.

70 anni in due, 180 minuti (ma anche meno) per sbaragliare i Campioni d’Europa e la linea verde declinata nelle maglie Blues. A uscire dai quarti di Champions è un calcio giovane, veloce, imprendibile e tutto ragionato come quello di Thomas Tuchel. La filosofia del Laptop Trainer (ne abbiamo parlato qui) che di certo non ne esce distrutta, ma certo con la carrozzeria ammaccata. Soverchiata da un 36enne croato e da un 34enne francese.

In tempi di magra per il nostro calcio (sperando che oggi Roma e Atalanta facciano l’una il proprio dovere, l’altra il confermare la propria crescita), si è già parlato pure troppo di vivai, canteras, eccetera. Certo, avevamo anche scritto che la Bundesliga spende quanto tutto il professionismo italiano in quanto a settori giovanili. E’ pur vero che, sintetizzando, conta il talento, non la carta d’identità. Poi è chiaro, più è giovane il materiale a disposizione e più tempo c’è per svilupparlo.

Eppure, lo insegna la storia dei bomber in azzurro: dall’acqua non esce fuori il vino, a meno che non sei Nostro Signore. Il Talento, quello con la T maiuscola, è qualcosa di innato e che nemmeno si allena: conta il flow -ossia la completa consapevolezza psico-fisica che ti fa librare come una farfalla in campo, reggere mentalmente una maratona o indirizzare il match-ball precisamente in quel determinato angolo in campo; conta la visione di gioco, conta l’istinto che ti porta a vedere il compagno e lanciarlo a rete. Conta il pensiero laterale, quello che ti fa vedere autostrade laddove ci sono solo selve di gambe e di carne umana.

L’esterno di Lukas Modric è sintesi artistica di tutto questo: fare la cosa giusta, nel modo giusto, al momento giusto.

Luka Modric, la mente. In tutto questo, il braccio (o meglio, la gamba) di Karim Benzema può valere davvero la decimocuarta: nelle ultime quattro occasioni in cui il Real Madrid ha eliminato i campioni d’Europa in carica, la coppa delle grandi orecchie è poi andata a Plaza de Cibeles.

La gamba di Benzema può valere la Champions, ma anche il Pallone d’Oro a Karim stesso: con le nuove regole FIFA non sarà più un miraggio, visto che solo i migliori 100 paesi del ranking potranno votare, e verrà considerata solo la stagione, non più l’anno solare.

Il Real Madrid si affida dunque ai suoi “vecchietti”. Non esattamente chi come sui veteranissimi ha costruito intere salvezze (Citofonare a Villa Rostan, sede del Genoa, chiedere di Goran Pandev) e le cui scommesse Pinamonti/Yeboah finiscono nel cassetto delle voci “promesse rimaste tali”; ma ecco, siamo lì. C’è anche da dire che sì, la stampa internazionale glorifica a ragione, ma non senza eccessi -ciò che è stato il doppio confronto in cui la storia merengue ha spazzato via la gioventù blues. E’ per via dell’effetto Pigmalione che se ne parla così tanto.

Effetto Pigmalione: da Wikipedia, “detto anche effetto Rosenthal (dal nome dello psicologo tedesco che lo studiò per primo, ndr), deriva dagli studi classici sulla <<profezia che si autorealizza>>: se gli insegnanti credono che un bambino sia meno dotato lo tratteranno, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza, generando un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire proprio come l’insegnante lo aveva immaginato”. Con la stampa internazionale accade lo stesso: se la giocata di fino è del campione, ci si scrivono pezzi su pezzi. Se capita al dilettante o al medioman di provincia, tutte queste elegìe al gioco del calcio non ci sono mica.

“Ma cosa ne sanno i bimbiminchia”, a schernire chi sta vivendo il calcio del XXI secolo, in quelle Operazioni Nostalgia che sanno di ricordo stantìo, banale, anche mentalmente ottuso. Ci son stati i Cruyff, i Platini, gli Zico. Ci saranno (e ci sono) gli Haaland, i Diogo Costa, gli Mbappè: adesso la scena è di Darwin Nunez del Benfica, chissà se la promessa sarà mantenuta.

Ora, senza nemmeno stare a nominare i due GOAT -quello là argentino e quell’altro lì, il portoghese: ci sono i Modric, i Benzema. Lasciateceli godere ancora per qualche annetto.



