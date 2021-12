Tutto Molto Bello | Luca Gotti, in punta di piedi

Come lascia l’Udinese quel mister che non voleva fare il mister

La parabola di Luca Gotti, classe ’67 di Adria, verrebbe dai più bollata come quella di un Medioman qualunque, se non fosse che anche la provincia viene fagocitata in quell’enorme tritacarne legato al romanticismo pallonaro. Una carriera normalissima in Interregionale (e sì che non per forza si debba essere grandi calciatori, per essere grandi mister), sempre vicino casa, pochi gli sprazzi di luce.

E’ da allenatore che arrivano subito i primi exploit: subito il Milan (gli allievi ok, ma provate voi ad arrivarci) poi una trafila in Triveneto intervallata da due stagioni sulla panchina della Nazionale Under 17; infine, da Cagliari come vice nel 2010, si può parlare di veri progetti di livello. Non che il curriculum sia qualcosa di eccellente: esonero a Treviso -con richiamo dopo le dimissioni di Abel Balbo- e retrocessione in C da ultimi; Trieste nel 2009, 8 gare e niente più.

Intanto però, l’Europa League l’ha alzata eccome.

E’ da qui, probabilmente, che Luca Gotti matura la convinzione che il ruolo da manager gli stia troppo largo, come un frac non ben misurato. Dopo la parentesi londinese con Sarri arriva a fare il secondo a Tudor in Friuli, e di nuovo Eupalla, la dea del calcio immaginata da Gianni Brera, gli apre le porte della notorietà con il rimpiazzo proprio del croato. La società tentennava, lo spogliatoio era con lui: è in un Ognissanti pre-Covid che inizia un’avventura la quale richiama alla mente la buona provincia, quella che matura i giocatori per poi lanciarli nell’iperspazio.

87 panchine in Friuli, il più longevo dell’era Pozzo dopo Luciano Spalletti e soprattutto Francesco Guidolin, il tecnico dell’Udinese da favola che dettò legge in Serie A e fece sognare la provincia in Europa. Il tutto alquanto paradossale per un distinto (ma non dimesso) signore di una cittadina del Rodigino, che di allenare nel calcio che conta non ci pensava neanche. Nemmeno quando, da collaboratore di Sarri al Chelsea, l’aria leggera del più bel campionato al mondo avrebbe potuto allettarlo per un qualcosa in più.

Quando si dice che il 3 sia un numero perfetto, potete citare anche loro

Certo, i tempi della Champions sono a distanza oceanica così come quelli –seconda metà degli anni ’90- in cui l’Udinese di Poggi, Bierhoff e Marcio Amoroso fece faville. Il leitmotiv di prendere talenti e poi trasformarli in plusvalenza, eppure, rimane e lo aiuta. Gotti stesso contribuisce in maniera decisiva a far fiorire ciò che la famiglia Pozzo gli mette in dote. Juan Musso e Rodrigo de Paul –55 milioni in due– sono gli esempi più luminosi, ma anche la rigenerazione di Fernando Llorente e tanti altri ancora vanno nel computo dei meriti. Beto è solo l’ultimo esempio, con 6 gol in 14 presenze. Nel complesso, una squadra che ha sempre saputo girare anche dopo la cessione dei suoi gioielli.

In quanto all’illustre sconosciuto, il 4-4 con la Lazio non poteva essere il canto del cigno. Nè la sconfitta con un Empoli in ottima forma – è universalmente riconosciuto- meritava un cambio della guardia. Nemmeno la posizione in classifica è così brutta. In lotta per non retrocedere, vero, ma da apripista con sei punti sull’ultima. Patron Pozzo, checché se ne dica, è un gran programmatore. Proprio in base a questo bisognerà aspettare e studiare, per capire la perentorietà di Paco Jemez, prodotto genuino del ramo spagnolo del franchising facente capo al presidente dei friulani.



Nell’attesa dell’entrenador di Las Palmas, la nave bianconera la traghetterà Cioffi

Se Luca Gotti non mangerà il panettone figurato, almeno si godrà quello reale. Nella gran bagarre del calcio urlato o combattuto a dosi di sarcasmo e j’accuse, il silenzio dell’addio del mister di Adria farà ugualmente rumore; perlomeno, sarà un piacevole suono di applausi, per quel primattore che voleva restare figurante.

Valerio Campagnoli (fonte il Gazzettino, Trivenetogoal, Calcioromantico)