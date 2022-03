Tutto Molto Bello | L’esilarante condotta del governo mondiale del calcio sulla crisi ucraina

Ci sarebbe da ridere, se non fosse che -per l’appunto- non c’è davvero niente da ridere

Escludere la Russia dalle competizioni internazionali. Prima ancora, si era parlato di cambiare denominazione alla squadra (Unione Calcistica Russa, ma davvero fate???), senza inni né bandiera in vista del playoff mondiale contro la Polonia. Un’escalation di comicità che avrebbe avuto il suo teatro il 24 marzo, a Mosca. Ci sarebbe da immaginarsi la farsa, nessuna bandiera sul rettangolo di gioco, sormontato sugli spalti da migliaia di tricolori bianco-rosso-azzurri.

Alla fine -parafrasando Fantozzi- tragica decisione: la nazionale di Karpin è squalificata da Qatar 2022. La tremenda vendetta della Fifa per quanto sta accadendo in Ucraina si è consumata: i giocatori e lo staff tecnico sono responsabili dei morti tra la popolazione civile come e peggio di chi spara un obice o dei colpi di mortaio. Nessun russo potrà vedere la propria squadra inseguire la Coppa del Mondo, nemmeno chi è sinceramente contrario all’espansionismo di Vladimir Putin.

Il tutto mentre la Serie A ritarda di cinque minuti l’inizio delle partite in segno di protesta. Le prese di posizione, quelle belle ed efficaci. Magari, al prossimo giro, alzare lo stipendio alle badanti ucraine di 5 euro il prossimo mese. Viviamo in un tempo ironicamente fantastico, dove chi prende le decisioni ha meno sale in zucca dell’homo sapiens sapiens comune. Tra una conferenza annullata su Dostoevskij, a un celebre sito per adulti che inibisce l’accesso agli IP provenienti dalla Russia, la follia sta prendendo il sopravvento. Non in ultimo, Fifa Soccer che rimuove la nazionale di Karpin dalle squadre del calcio virtuale, fantastico.

Sono sempre belle queste decisioni salomoniche, categoriche, anche pilatesche. Si lavano le mani, anzi, ci si lava la faccia. La faccia sporca di organismi investiti da scandali a piè sospinto, dalla corruzione, dall’usare le tragedie del Mediterraneo come strumento per propagandare i propri interessi, come ricorda la mitica frase di Gianni Infantino sulla necessità del Mondiale biennale per contrastare i morti sui barconi. Certo, anche azioni meritorie: su tutte, quella della Uefa per aver stralciato la milionaria sponsorizzazione con la Gazprom.

Tuttavia, nemmeno serve ricordare le basi (quelle vere, di cemento armato) su cui si giocheranno i prossimi mondiali; o forse sì, visto che molto probabilmente chi sfotteva la Norvegia e il suo boicottaggio di Qatar 2022 a seguito della disumana catena di sfruttamento dei lavoratori per la costruzione negli stadi (senza nemmeno citare la proverbiale situazione dei diritti umani nel Golfo Persico), ora si straccia le vesti per ciò che accade a Kharkiv o nel Donbass.

Inutile, o forse no, stare a parlare di quel che accadde nell’Argentina di Videla mentre l’albiceleste alzava la sua prima Coppa del Mondo, o mentre l’Italia Fascista vinceva la sua prima coppa Rimet. Benaltrismo? No, perché ci può anche stare che la Fifa chiuda gli occhi se si tratta di politica. E’ imparagonabile quel che accade oggi in Ucraina con -ad esempio- le varie guerre portate avanti dagli Stati Uniti, o dalla perdurante situazione nella Striscia di Gaza.

Alle volte, le esclusioni dai tornei sono state il male minore, o perfino decisioni di buon senso: l’esclusione della Jugoslavia da Euro ’92 evitò di portare in Svezia un gruppo squassato nelle interiora, una polveriera pronta a proiettare in campo le tensioni interetniche. Nella migliore delle ipotesi, un gruppo di soli serbi avrebbe rappresentato una facciata solo parziale del morente stato Jugoslavo. Per tutto il resto, se si interrompesse tutto per le guerre in giro per il mondo, De Coubertin scenderebbe da lassù per maledirci.

Un bene assoluto non c’è, nemmeno un male. E’ comprensibile l’afflato della comunità internazionale per un aggressione a uno Stato Sovrano, a qualcosa che riporta la guerra in un continente dove, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, solo una volta i fucili hanno ricominciato a fischiare. Fifa e Uefa sono espressione del liberalismo occidentale, questo sì. Che portino avanti però anche i valori dello sport, legati a questo liberalismo. Condannare i soldati, non gli atleti che portano in alto l’essenza olimpica.



Valerio Campagnoli (foto FourFourTwo, VE Globo, MinutoSettantotto / Imm copertina: Facebook – Valerio Campagnoli)