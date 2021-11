Tutto Molto Bello | Le eccellenti (e probabili) defezioni al ballo qatariota

Non ce la passiamo bene, ma c’è chi sta peggio di noi. Quantomeno, nella nostra stessa situazione

Anzitutto, una considerazione. Sarebbe sì clamoroso non partecipare al mondiale da campioni d’Europa in carica, un qualcosa che accadde poco meno di vent’anni fa alla Grecia di Otto Rehhagel. La chiave di lettura di tutto questo però, è nella parafrasi (e nel ribaltamento di senso) di un adagio carissimo agli juventini.

“Vincere non è importante: è l’unica cosa che conta”

Ed effettivamente, prendendo le parole, estrapolandole dal contesto per crearne uno nuovo, emerge che in fondo il vero stato di salute di una nazionale non si esprime in tornei (europeo o mondiale, fate voi) in gara secca, in cui entrano in campo sì il talento dei singoli, la maestria dell’allenatore, la freschezza dei giovani. C’è dell’altro, c’è tanta psicologia, e c’è la famosa sindrome del braccino corto. Quella che in sua mancanza, ci ha fatto battere la Spagna dopo due ore di sofferenza infinita, e che ci ha fatto surclassare gli inglesi sul piano mentale già ben prima della lotteria dei rigori. Il vero stato di forma lo documentò, al tempo, il record di risultati utili. Nella direzione opposta, ahinoi, anche il solo successo con la Lituania, da quell’undici luglio, è una cartina di tornasole sincera.

Andando controcorrente, non sarebbe un disonore -al netto del contesto di quell’infausto 13 novembre 2017- ciccare la qualificazione, tanto più con un torneo di playoff complicatissimo in cui potremmo giocarci tutto contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e uscire con l’onore delle armi (la testa, in quel caso, non sarebbe mai alta). Così come non è un disonore, per quanto sia una tragedia sportiva, la doppia mancata qualificazione. Ricordiamo tutti come la Francia saltò Italia ’90 e USA ’94, per poi iniziare (già da Euro ’96) quel percorso che l’avrebbe portata stabilmente tra le superpotenze planetarie. Ora, gli azzurri sono l’unicum di un ballo in cui tutte le big sono già qualificate per il Qatar. Ci consolerà sapere che non siamo i soli a rischio.

Ventott’anni (e un giorno fa), Parigi Parco dei Principi. Il gol di Kostadinov che ammutolì un intero paese.

(CONTRO)VENTO D’ORIENTE – se nel girone A in Asia sia l’Iran che la Corea del Sud di Son Heung-min andranno a braccetto al mondiale 2022, nel gruppo B una tra Giappone (con Yoshida e Nagatomo) e Australia rischia le forche caudine degli spareggi: prima il confronto con la terza dell’altro gruppo, poi la vincente andrà ai barrages intercontinentali.

BOTTE DA ORBI IN SUDAMERICA – il riferimento non è tanto alla sospensione di arbitro e assistente VAR in Brasile-Argentina per un mancato rosso a Otamendi per gomitata su Raphinha (con tanto di divulgazione audio da parte della stessa Conmebol), quanto alla gran bagarre del girone unico in Latinoamerica. Costante e mai variabile nelle eliminatorie di questo genere, che negli ultimi trent’anni -Venezuela a parte-ha mandato tutte le nazionali alla fase finale del mondiale.

A quattro gare dalla fine tutte possono andare in Qatar, perfino la Bolivia (non sarebbe male un remake dell’impresa di USA ’94) che ne rifila 3 all’Uruguay di Suarez e Cavani e inguaia terribilmente un’istituzione – prima ancora che un ct- come Oscar Washington Tabarez. Rischia la Celeste e non è sicura nemmeno la Colombia di Zapata, Ospina, Muriel e Cuadrado, che dovrà vedersela anche con il Cile di Vidal. L’Ecuador terzo a 23 ormai può tirare i remi in barca: con due posti ancora da assegnare (uno diretto, uno tramite spareggio intercontinentale), chi vorrà fare nottata davanti la tv può preparare a buon diritto i popcorn.

STALLO ALLA MESSICANA – Nell’America centrosettentrionale la nazionale di Lozano rischia grosso dopo la sconfitta per mano del sorprendente Canada. Manca ancora parecchio alla fine, ok, (sei giornate fino a marzo), ma ad affiancare al terzo posto la Tricolor c’è un Panama in netto progresso già da almeno cinque anni. Ancor peggio Keylor Navas e il suo Costa Rica, che ora sono fuori perfino dal quarto posto utile per i playoff interzonali: nove punti, cinque in meno rispetto ai Canaleros.

MAL D’AFRICA – Al mondiale nel Golfo non ci andranno sicuramente Kessie, Pepè dell’Arsenal, Boga del Sassuolo e Gervinho. Al netto dell’infortunio che terrà fermo l’ex Roma quasi tutta la stagione: la Costa d’Avorio è già fuori, preceduta nel minigirone dal Camerun di Choupo-Moting, attaccante del Bayern ed esclusa quindi dai playoff che manderanno cinque rappresentanti del continente nero alla fase finale. Fa sensazione (ma non troppo, visto il Ghana nel girone) anche la debacle del Sudafrica, da sempre potenza continentale.

Qualche giorno dopo la disfatta di San Siro, c’è chi se ne uscì rimpiangendo il nono girone, quello che non ci sarebbe mai stato. Vennero citate Cile, Olanda, Stati Uniti. Nonché, per l’appunto, gli azzurri. Sarà dura per noi, ancora una volta, e non solo per noi. La riforma -osteggiatissima invero- del mondiale a 48 squadre, tuttavia, sarà forse la chiave di volta per soddisfare tutti, proprio tutti i tifosi.

Valerio Campagnoli (Ansa, Teamtalk, Youtube/EveryFourthYear, Instagram/Team Russia)