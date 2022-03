Tutto Molto Bello | La (ex) solitudine dei numeri dodici

Lo svarione di Donnarumma in Champions riaccende il dibattito sull’alternanza tra i pali

C’era una volta…Luciano Bodini. Lui, che di mestiere faceva il portiere di riserva, come tanti negli anni Ottanta e Novanta. Talmente proverbiali nel loro (non) ruolo da essere assimilabili a figure mitologiche, fiabesche. Il re di questo reame da underdog è il suo: magra consolazione, che ci vuoi fare. In mezzo, una stirpe di principi tra cui spiccano Raffaele Di Fusco (una vita da dodicesimo a Napoli: fece riserva a cinque portieri, un record assoluto) e Giulio Nuciari, gregario alla Samp per antonomasia. Riserva di Pagliuca prima, di Zenga poi. Eterni numeri 12, in cui l’aura da comprimario fa un po’ da mantello.

Gli anni Ottanta e Novanta dunque, un ventennio in cui quasi sempre, se non eri IL titolare, potevi comunque contare sulla dorata prigione di un top club. Qualche eccezione c’era sempre, chiaro. Rara, dovuta all’essere davvero pari grado nelle gerarchie: Galli/Pazzagli, nel primo Milan di Sacchi; Taffarel/Ballotta nell’Europarma di Scala. Il resto è quasi un assioma: gioca il migliore, chiunque sia e per quante partite servano.

Per tutti gli altri, pochi scampoli: Francesco Antonioli, che prima di vincere lo scudetto con la Roma fu anche riserva di Seba Rossi al Milan dei primi anni Novanta, fu la scelta innovativa di Capello per lasciar spazio al portierone cesenate, che tra Campionato e Champions non lasciava le briciole. Era quella, una normalità che creava curiosità nei ragazzi che collezionavano figurine: Nando Orsi, Beniamino Abate, un Michelangelo Rampulla che fece in tempo a ritagliarsi l’immortalità con quel gol di testa alla Cremonese, prima di scaldare la panchina dietro Angelo Peruzzi.

L’errore di Donnarumma, che ha spianato la strada a Karim Benzema e al suo Real ai quarti di Champions, infiamma di nuovo il dibattito: chi deve giocare? Quanto? L’alternanza serve o meno? Certo, viviamo in un calcio dove la dittatura televisiva impone gare ogni due per tre. La flessibilità del mondo del calcio investe anche i pali e i guantoni, e il paradosso di saper usare bene i piedi dà la misura di quanto si sia trasformato il ruolo più affascinante per molti. Sembra però di esser tornati al passato: se nel nuovo millennio l’alternanza era la quasi normalità, ora si ritorna alle gerarchie: uno gioca sempre, l’altro -quasi- mai.

Ciclicamente ricorrono belle storie da film: il gregario che aspetta e poi si prende la scena per non lasciarla -quasi- più. Pietro Terracciano, classe ’90 e una vita nel calcio di provincia, si ritrova tardissimo alla ribalta nazionale. Ancora una volta, il saper giocare coi piedi gli ha fatto guadagnare uno spazio molto più ampio che semplice ripiego di Drągowski: un talento vivido, uno in lista spese del Barcellona, tanto per capirci. La parabola al contrario del Milan ’99: se Abbiati scalza il veterano, qui è il contrario.

Sempre per rimanere in serie A, il caso Milinkovic Savic è l’ultimo in ordine di tempo. Due errori alla Dacia Arena (facciamo uno e mezzo: il primo gol di Molina non era così imperdonabile), preceduti da rinvii maldestri a Genova sponda Samp e seguiti da incertezze contro Venezia e Juventus. Un’infortunio presunto (distrazione capsulare) smascherato da inquadrature in cui il fratello del Sergente armeggiava col cellulare, hanno spianato la strada a Etrit Berisha. Anche lui riserva di lusso, anche lui sempre pronto quando… CONTINUA QUI

