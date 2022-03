Tutto Molto Bello | Italia-Macedonia del Nord. Descrivere, non spiegare

Inevitabilmente cominciano i processi, ma c’è davvero bisogno di trovare per forza un perché ad ogni disfatta…

Poche cose sono cicliche come le stagioni. Tra queste le tasse e i discorsi sulla necessità di rifondare il calcio italiano ogni volta che facciamo figuracce come quella di ieri. 2010, 2014, 2018, 2022. E’ da quando abbiamo vinto il Mondiale, che il Mondiale non lo viviamo più da protagonisti. Eufemismo per nascondere le svariate figure di palta di oltre quindici anni dal trionfo di Berlino, in cui l’Europeo vinto a luglio, più che un bagliore nel buio, sembra avere più le fattezze della botta di…fortuna con la C maiuscola.

In dodici anni siam stati capaci di uscire contro Nuova Zelanda, Paraguay, Slovacchia, Costa Rica. Paradossalmente, la Svezia del 2017 era più forte della Macedonia del Nord di ieri. E sempre paradossalmente, alle qualificazioni la Nazionale di Ventura andò meglio di quella di Mancini. Con l’odiato Ventura ne avevamo vinte sette, pareggiate due e perso 3-0 contro una Spagna in stato di grazia. Il pareggio con la Macedonia non avrebbe cambiato granchè il nostro destino, evaporato contro una Svezia all’italiana: catenaccio e contropiede.

L’Italia manciniana, campione d’Europa (e non dimentichiamolo, detentrice del record di imbattibilità tra le Nazionali), ha lasciato punti per strada in almeno 4 occasioni prima del disastro di ieri sera a Palermo. Gli sciagurati pareggi in Irlanda del Nord e contro la Bulgaria in casa vengono… CONTINUA QUI



Valerio Campagnoli (foto Today)