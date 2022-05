Tutto Molto Bello | (Ir)Real Madrid

L’impero di Carlo V (da leggere quinta, come la quinta finale di Champions) sul solco del club più leggendario della storia dello sport

“Parlo in spagnolo a Dio, in italiano alle donne, in francese agli uomini e in tedesco al mio cavallo”.

Alla luce dei cinque campionati europei di vertice in cui Carlo Ancelotti ha portato il titolo a casa (ne parliamo qui), la massima dell’Imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole assume un significato unico e irripetibile. Tuttavia, l’impresa di ieri delle merengues affonda le radici in un humus difficile da sintetizzare.

Sarebbe infatti fin troppo facile parlare del Real Madrid in sé. Meno facile sminuzzare ogni singolo aspetto di quello che, a ragione, è stato eletto nel 2000, dalla Fifa, il miglior club di calcio del XX secolo. Con buone probabilità di bissare il successo nel XXI, anche se questo non lo sapremo mai. Parlare del Real Madrid, in particolare dopo la pazzesca semifinale di ieri, assurge a nuovi significati. E’ il blasone della storia che, come uno tsunami, travolge qualsiasi cosa si frapponga sul suo cammino. Se poi allarghiamo il discorso alla polisportiva (cosa che non faremo per puro spirito di brevità), la magnitudo blanca assume tutti i contorni più precisi e nitidi.

Nuove squadre, competizioni che si moltiplicano, orizzonti che si allargano, nuovi ossi duri da affrontare e per finire il tam-tam social che consegue all’ascesa di quest’ultimi. Il calcio del terzo millennio, decennio dei Venti, offre squadroni incredibili, mediaticamente scintillanti, costruiti dall’abile mix di petrodollari, ingegneria finanziaria d’alto bordo e massmediatico a piè sospinto. Così sono usciti alla ribalta internazionale due club come PSG e Manchester City.

Due club che, prima degli sceicchi in Francia, e prima dell’epopea di Thaksin Shinawatra -magnate thailandese pioniere dell’epoca d’oro degli Sky Blues-, languivano nelle retrovie del calcio che conta. La semifinale di ieri è stata un ideale braccio di ferro in cui la Storia sembrava soccombere. Arriva però quel momento in cui chi è spacciato dà fondo alle proprie energie e alla tattica: anche nel braccio di ferro la forza bruta non basta, ma un sapiente gioco di leve, dosaggio delle proprie energie, nonché il saper sfruttare il momento in cui l’avversario spinge di meno, roso com’è dalla fatica fisica e mentale.

Arriva dunque lo tsunami: un Real spacciato rompe gli argini e rimonta un Guardiola che non è nuovo a cedere mentalmente quando la posta in gioco è massima. La maestosità dell’impresa -l’ennesima- di re Carlo Ancelotti, è di quelle che, nella tradizione, paradossalmente rompono schemi tattici e mentali. A partire dalla squadra, il giusto mix in cui spiccano coloro che (ne parlammo qui) hanno letteralmente sbriciolato l’assioma linea verde=sicuro successo. Luka Modric e Karim Benzema, fossero due piloti nel Gran Premio del Pallone d’oro, sarebbero i leggendari Gilles Villeneuve e Didier Pironi a Imola 1982. Certo, diversissime le dinamiche, ma lo stato di grazia di due che, nel maleducato calcio moderno sarebbero etichettati come vecchietti, li contrappone in quanto ad arte pedatoria.

Un trionfo su tutta la linea: come ogni trionfo, ogni meccanismo dell’ingranaggio gira anche più della perfezione. Ecco allora che, in sincronia con il croato e il francese, spunta Eduardo Camavinga: angolano ma francese di nazionalità, diciannove anni. Entra nella ripresa e il Real si trasforma. City, ma anche PSG e Chelsea: l’enfant prodige entra in campo, attacca e difende, serve assist, mette il suo zampino in ogni pazzesca remuntada degli uomini di Ancelotti, compresa naturalmente quella di ieri sera. Quel che spaventa, è la sicurezza di questo giovane. Una calma olimpica, da vero campione.

Si potrebbe andare avanti per ore tirando fuori l’affinità Benzema-Vinicius, da rivali a gemelli del gol; la qualità di Militao e Casemiro, Courtois che regge in piedi una squadra che rischia il tracollo dopo aver sprecato l’impossibile o di Rodrygo che tira fuori il cappello dal cilindro strappando un copione già scritto.

Forse, però, è meglio che vi andiate a vedere direttamente la partita, o almeno gli highlights. Fatelo come coccola a voi stessi.



Valerio Campagnoli (foto Mirror Sport, TuttoSport, Ultimo Uomo)