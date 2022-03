Tutto Molto Bello | Il nono girone del Mondiale

Quello – come da tradizione – delle escluse di lusso. Ci siamo noi e tante altre, e forse i gironi fantasma sono più di uno

Girone I di Imola, dunque. Non siamo ancora alla nuova era dei Mondiali a 48 squadre, e noi che sfottevamo tanto questa proposta avremmo ben poco da ridere e tanto da ringraziare. Ringrazieremmo noi e tanti altri in giro per il mondo. Vuoi perché certe formule di qualificazione sono oggettivamente da rivedere: per quanto Bonucci abbia perso una buona occasione per non passare da rosicone, è assurdo che non sia premiata la continuità dei risultati, rimandando tutti i discorsi alla gara secca.

Vuoi perché, semplicemente, fa male sempre e comunque vedere i grandi nomi fuori. Sono due edizioni iridate senza di noi (a cui aggiungere i terribili Mondiali in Sudafrica e Brasile), ma anche la Francia -prima del trionfo casalingo nel ’98- scontò Italia ’90 e USA ’94, castigata dalla saetta del bulgaro Kostadinov nel cuore dei minuti di recupero. Che dire dell’Olanda, poi? Sembra impossibile, ma i forfait degli Oranje sono piuttosto frequenti: 1982, 1986, 2002, 2018.

Ne avremmo da parlarne per ore. Qui una carrellata condita da rimpianti, ora che pian piano cadono le tessere dal grande Indovina Chi delle eliminatorie. Mancheremo noi, e mancherà Zlatan Ibrahimovic. Lui e Gianluigi Buffon avrebbero timbrato il cartellino da ultime leggende, a 40 anni passati da un pezzo. Mancherà una Svezia in ottima forma, che ha dovuto dare la precedenza a sua Eccellenza tra i bomber, Robert Lewandowski.



Valerio Campagnoli (foto Forbes)