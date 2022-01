Tutto Molto Bello | Euro 2028, se davvero serve il grande evento

Uno sguardo su benefici e costi (tanti costi), dell’evento che l’Italia vuole così tanto: l’Europeo o addirittura il Mondiale di calcio

Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio, lo aveva già anticipato all’indomani del trionfo azzurro a Wembley, per poi confermarlo ieri: l’Italia vuole ospitare l’Europeo del 2028. Se poi non sarà tra sei anni, ci riproveremo per il Mondiale 2030 o per Euro 2032: insomma, stavolta facciamo sul serio, dopo la cocente delusione del 2016, quando l’appellativo di padrone di casa finì in mano alla Francia.

Entro il 23 marzo si dovrà avanzare la candidatura, per il dossier finale invece la deadline è il 12 aprile 2023: questa la cronoscalata verso il primo evento calcistico dopo il Mondiale delle notti magiche, 32 anni fa.

Un percorso che fin da subito, in realtà, non è proprio in discesa: dubbi e autoconvincimenti -misti all’emozione dell’aver vinto un Europeo in maniera così rocambolesca- si rincorrono come cani nel cortile, parafrasando Cesare Cremonini. Di certo la UEFA vuole affiancare una candidatura di livello dopo aver assegnato Euro 2024 alla Germania e d’altro canto le Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo, nel 2026, saranno un ghiotto banco di prova per testare la macchina organizzativa nostrana.

C’è da dire che gli eventi sulla neve sono il nostro pane quotidiano, in una location già di comprovata esperienza come Cortina (che già ospitò i Giochi del ’56) e che periodicamente ospita svariate tappe della Coppa del Mondo di sci. Nulla a che vedere con eventi di portata planetaria e con migliaia di tifosi da distribuire nell’intero territorio nazionale. I dubbi, senza che ve lo stiamo a ripetere, sono su…indovinate? Sì, gli stadi. Lo sappiamo, abbiamo impianti vecchi come il cucco e tanto per rientrare nella cronaca la UEFA chiede questi requisiti:



Almeno uno stadio con una capienza netta minima di 60.000 posti a sedere;

Almeno uno stadio (preferibilmente due) con una capienza netta minima di 50.000 posti a sedere;

Almeno quattro stadi con una capienza netta minima di 40.000 posti a sedere;

Almeno tre stadi con una capienza netta minima di 30.000 posti a sedere.

Ritorniamo dunque alla diatriba intorno alla quale capire se serve il grande evento per realizzare lo stadio o se magari è il contrario. Sì, un po’ come capire se è nato prima l’uovo o la gallina. Ci volle Italia ‘90 per tirar su qualche roba carina.



