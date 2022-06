Tutto Molto Bello | Dall’altare alla polvere (di stelle). Italia – Argentina 0-3

Usciamo di nuovo con le ossa rotte, da quello stadio che ci vide ammutolire un popolo intero

Una Finalissima (eh la miseria, che esagerazione) che avrebbe avuto più senso giocare a Napoli. La Fifa ha deciso Londra, bona lì. Ventinove anni dall’ultimo confronto Europa-Sudamerica al di fuori della mitica Intercontinentale & nipoti vari: l’Uruguay nell’85 sulla Francia, l’Argentina sulla Danish Dynamite nel ’93. Quasi tre decenni di nulla, ieri sera l’altro set a favore del futbol latino.



La prima domanda che mi viene in mente, iniziando a scrivere: ma è vera l’esultanza degli argentini? Qualcosa a favore di telecamera? A vedere Paulo Dybala contento mentre bacia la medaglia, pare che la voglia di vincere non finisca mai, una roba tipo la voglia di gelato per un bambino. Con tutto che sarebbe il loro lavoro, dribblare calciare parare segnare. Le caramelle Polo erano il buco con la caramella intorno, questa Finalissima un’amichevole con più paillettes intorno. E gli argentini festeggiano ben bene. Beati loro. Più distaccato Leo Messi, o meglio più compassato. I nostri se ne tornano a farsi la doccia, magari cercando di dribblare -quello per davvero- le pallose domande della stampa.

Nel giorno in cui Gareth Bale saluta il Real Madrid, Johnny Depp vince il processo su Amber Heard e l’Ucraina surclassa la Scozia a domicilio in un tripudio di cori per la nazionale gialla.. CONTINUA QUI

Valerio Campagnoli (foto Il post, Rai Sport)