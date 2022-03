Tutto Molto Bello | Curve a vomito

Lo striscione dei tifosi del Verona, che invitava russi e ucraini a bombardare Napoli, non è il primo e non sarà l’ultimo di una lugubre serie

Se domenica scorsa siete caduti dal pero leggendo lo striscione con le coordinate di Napoli, a beneficio dei caccia russi o dei carri armati ucraini, ben svegliati e benvenuti nel mondo degli ultrà (o quantomeno, per una sua buona parte). Se siete caduti dal pero leggendo chi fossero gli autori di tale opera d’arte (la curva dell’Hellas Verona), doppiamente ben svegliati.

Per chi un po’ ha masticato le curve, quella dei Butei è solo l’ultima di tante provocazioni. L’originalità nel fare schifo -o strappare la risata a seconda dell’interlocutore-, è il loro marchio di fabbrica. Da racconti di individui che si presentavano in infradito nel bel mezzo di trasferte invernali, a terribili cori sulla base del “Più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti, dove al posto della celeberrima esplosione viene scandito il nome dell’Heysel. Vicentini magna gati, Veronesi tuti mati, si dice da quelle parti. Una pazzia che spesso gioca a doppio filo con lo squallore. Squallore che si lega alla politica, condotta sempre con quel tocco di originalità. Quando per esempio, un raduno di supporters gialloblù iniziò con le auto parcheggiate a forma di svastica. O quando, in maniera del tutto naturale, Luca Castellini -inquisito per l’assalto alla CGIL- ringraziò Adolf Hitler, urlandolo nei microfoni.

Non che siano i soli, ed effettivamente a fare un elenco di pensieri orribili vergati su carta ci vorrebbero anni: tanto vale andare direttamente sui siti che trattano la materia. Da “il nostro arresto in flagrante…il vostro è cardiaco!” (Milanisti in sfregio ad Antonio De Falchi, che morì per un attacco di cuore dopo l’infame aggressione del 1989), al “Sei uno schianto” (Juventini a un derby, con evidenti richiami a Superga), il campionario dell’orrore non ha una fine e non ha un inizio.

Goliardia o infamia? Questo, sta al singolo. Qualcuno guarderà l’originalità, qualcun altro il contenuto. Qualcun altro apprezzerà il gioco di parole in sè, pur condannando l’odio in quanto tale. Che la parola sia lo specchio dell’anima è scontato, così come che lo striscione (da stadio, o vergato con la bomboletta sul muro) sia indubbiamente il biglietto da visita di chi vive le curve. Proprio per questo, più che elencare fatti e misfatti, è bene entrare nel merito della questione. Nel bene e nel male, perché tramite gli striscioni ciò che appare copre sempre i meriti. Ossia: la patina di odio territoriale è proprio il modo migliore per gettare in pasto il tifo organizzato all’attenzione mediatica, gettando alle ortiche quel poco di buono che dal singolo può provenire: dalla solidarietà all’Abruzzo terremotato, fino ai contributi per ricostruire Amatrice e il suo stadio piagati dal sisma del 2016.

Ci sarà senz’altro il giustizialista che richiede pene severe, annessi e connessi. Lo striscione dei Veronesi, visto così, è qualcosa di sicuramente squallido. Poi ripensi a quella canzone degli Offlaga Disco Pax, Robespierre. Aprile 1986, gli F 111 statunitensi rasero al suolo la Libia di Gheddafi, e gli Ultras Ghetto, frangia più violenta del tifo granata, coprivano i muri di Reggio Emilia di scritte di giubilo verso Ronald Reagan. Seguiti, trentacinque anni dopo, dai loro eredi di curva: le Teste Quadre. Ora il grazie, manco a dirlo, è per il presidente russo.

La memoria è un ingranaggio collettivo, ma anche legato alle dinamiche di tempo e spazio. Per farla breve: gli striscioni che, nel 2022 tutto social, invitano le forze armate russe a lanciare missili su Napoli, non hanno la stessa valenza mediatica di quelli che, trentacinque anni fa, supplicavano i Fighter degli USA a distruggere la città di Verdi. Inutile stilare una classifica sul più/meno peggio. Nell’eterna incoerenza dell’animo umano, c’è chi si esalta per gli inni al Duce e si indigna per le foibe; naturalmente anche il contrario. Quale è il metro di giudizio? “La risposta è dentro di te, e però è sbagliata”, parafrasando Corrado Guzzanti: ognun per sé, Dio per tutti.

Si dice ciclicamente di come le curve siano una zona franca del resto della società. Che è poi un modo elegante per dare degli animali a persone con una dignità di default, che è quella poi di chi appartiene alla razza umana. Non serve nemmeno scomodare le innumerevoli e meritevoli iniziative, come gli Angeli del Fango a Genova. C’è da dire poi che non è in sé il becerume, unica prerogativa dell’ultrà. Basta farsi un giro sui social network per sentire robe agghiaccianti da dottori, avvocati, professionisti.

E’ un modo per giustificare certe porcherie? Certo che no, quello striscione va condannato con le giuste misure di discriminazione territoriale, senza scadere nell’improbabile accusa di odio razziale (ma siamo seri?)Fermo restando che poi, oltre ai napoletani, ne avrebbero da dire le famiglie di chi è rimasto lì in Ucraina, sotto le bombe.

Che fare dunque? Semplicemente, rendersi conto che certi atteggiamenti, certi comportamenti, sono metastasi di tumori che non fanno morire il corpo che li ospita. Ovvero, la nostra società, sempre più tollerante: sì, verso l’odio e la sopraffazione.



