Tutto Molto Bello | Così parlò Chiellini. Check-up sulla serie A che verrà

Un Giorgione politico, per un prodotto calcio che vuole essere europeo ma che è ancora troppo, troppo italiano

Chi coglierà la citazione di Boris farà felice il sottoscritto. Detto questo, tra i trending topic della settimana c’è Giorgio Chiellini che salterà la Svizzera per un’infiammazione al tendine d’Achille ma che, soprattutto, sveste i panni del calciatore per fare il politico dello sport. Dichiarazioni che già avrete letto, ma val bene una rinfrescata: “Bisogna riformare i calendari. Bisogna creare nuove leghe. Bisogna abolire il Var. Bisogna tornare a 18 o addirittura a 16 squadre”. Tanta carne al fuoco, indubbiamente, e per un attimo accantoniamo il discorso Superlega.

Il leader di Juve e Nazionale sta già vestendo i panni di ciò che vorrà fare da grande, una volta appesi gli scarpini al chiodo? Probabile, di sicuro c’è che tra i cori di no alla Superlega (di tifosi ma non solo) in mezzo al silenzio generale (degli addetti ai lavori), il cosiddetto endorsement ad Andrea Agnelli fa rumore, eccome.

SNELLIRE LA SERIE A: CONVIENE? – Come sempre, difficile avere risposte tranchant. Una lega a 16 squadre o 18 non eviterà casi limite come il Benevento nel 2018, il Napoli del 1998 o il Brescia del 1995. Intere Armate Brancaleone, che anche con meno avversari hanno mostrato potenziali da cadetteria inanellando figure barbine. Una riduzione di numero non va però fatta in chiave qualitativa, ma proprio in un’ottica di più partite, molte di queste da disputarsi a migliaia e migliaia di chilometri. In soldoni: una Juventus che ti gioca in Svezia o in Russia ha solo da guadagnare con 4 partite di campionato in meno.

Che poi, guardando in basso a destra, vi sarete sicuramente accorti di qualche nome importante nell’Ancona deigli orrori 2003/04….

…ok, se non ci arrivate: Dario Hubner terzo da destra in piedi, Eusebio Di Francesco primo accosciato sulla destra.

I PLAYOUT, PERCHE’ NO? – Per rendere più interessante e competitiva la massima serie, si potrebbero inoltre introdurre i playout estesi dalla terz’ultima alla sest’ultima classificata: in una serie A a 18 squadre potrebbero retrocedere le ultime due direttamente e per stabilire altre due discese verso la B si potrebbero fare spareggi dalla sedicesima alla tredicesima. Un’idea utilizzata adesso dalla Promozione (quantomeno nel Lazio, in un’ottica di snellimento dovuta agli scombussolamenti dei campionati post-Covid) ma che anche nel passaggio da Lega Pro a Serie C ha avuto un discreto successo.

Un’idea non banale, che eviterebbe “partite di comodo” alle ultime giornate e squadre in infradito già a fine aprile. Inoltre, si arriverebbe a un concetto che ha reso – tra i tanti- la Premier League più spettacolare: l’idea per cui una retrocessione è sì un’onta, ma non la fine del mondo. Ci sarebbe un ricambio non indifferente di squadre, con maggior numero di palcoscenici in bella vista nell’Olimpo calcistico nazionale.

VAR O NON VAR? QUESTO IL DILEMMA – La tecnologia nel calcio ha indubbiamente aiutato i direttori di gara a prendere la decisione giusta. Almeno se parliamo di goal-line technology, capace -quella sì- di correggere veri e propri delitti sportivi. Eppure continuano le diatribe tra carta stampata, web o televisione. Diciamocelo: quanto ci piace polemizzare, anche con fuorigiochi limpidi o falli più visibili di un gilet arancione in una giornata di nebbia. E’ di questo che si nutre il giornalismo, la polemica continuerà ad esistere, facciamocene una ragione.

Il Var, sotto questo aspetto, è più un impiccio che altro: che senso ha prolungare le partite di 5 o 10 minuti, per una decisione che comunque spetta alla mente umana (e al suo braccio)? Si può comunque stabilire un tetto massimo di ricorsi alla tecnologia. Come dice lo stesso Chiellini: “il progresso non si può fermare”, ma si può evitare di ergerlo a totem assoluto, quello sì.



Valerio Campagnoli (fonti DAZN, Wikipedia, Corriere della Sera, Sky, Fanpage)