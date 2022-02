Tutto Molto Bello | Con l’abolizione del gol in trasferta cade uno degli ultimi baluardi romantici

Capisaldo del calcio che fu, il gol fuori casa “che vale doppio” cade non tanto sotto i colpi della burocrazia, ma è superato dalla tattica e dalla velocità del football moderno

Il pallone rotola e corre, anche troppo, metaforicamente parlando. Parecchia modernità nel mondo del calcio non era così strettamente necessaria: ad esempio, le rimesse dal fondo battute in stile partitella della parrocchia: è qualcosa che se non ci fosse stato, non ne avrebbe perso la disciplina calcio; al contrario, questo cambiamento ha prodotto sicuramente metamorfosi tattiche e di movimento sia della fase offensiva che difensiva. Qualcosa per l’appunto, di non necessario e che non andava a svecchiare qualcosa di urgente da riformare. L’International Board non la vedeva così e quindi ecco i primi vagiti della costruzione dal basso, ad esempio. Con esiti divertenti e creativi, ma spesso anche da far storcere il naso. Su Var e Goal Line Technology rimandiamo la questione altrove.

Andiamo piuttosto all’ennesima mela che ci viene offerta. Avvelenata no, ma certo non così succulenta da cambiare ciò che è stata una colonna portante dell’impianto calcistico. Il gol in trasferta “che valeva doppio”, per chi è nato prima del nuovo millennio, non solo riporta alla mente gesta eroiche di campioni senza tempo, in oltre mezzo secolo di calcio europeo: ha condizionato mentalità, tattiche, attitudini.

Nasce informalmente per risolvere un problema tattico, in cui noi italiani siam stati maestri: un difensivismo assurdo, magari appena trovato un gol fortuito, rinchiudeva le squadre ospiti nella propria area di rigore (senza tuttavia rendere le partite meno avvincenti, va detto). La partita con la squadra ospite che resiste eroicamente nella tana del nemico (e magari parliamo di campi di battaglia come il Marakanà di Belgrado, il Velodrome di Marsiglia o l’Alì Sami Yen di Istanbul) è quanto di più romantico possa esserci, ma purtroppo tocca fare i conti con un calcio già rinnovato di suo.

Per dirne una: Stella Rossa – Milan del 1988, ritorno degli ottavi di Coppa Campioni, tra le più controverse partite in rossonero e non solo

C’è da dire che la squadra ospite qualche svantaggio ce l’ha, seppur minimo. La condizione climatica è determinante, soprattutto nella gara di ritorno in cui la pressione psicologica è molto di più di una componente aggiuntiva. Insomma, “non è esattamente lo stesso” se un doppio confronto giocato in Italia a gennaio finisce 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno in Norvegia o in Ucraina.

Per eliminare un problema, se ne è comunque creato un altro: quante volte abbiamo sentito parlare delle italiane sorteggiate con la gara d’andata in casa, da giocare in maniera guardinga per puntare poi tutto al match di ritorno in terra straniera? C’è da dire che è già un’anomalia di suo il disputare i supplementari in un campo comunque non neutrale. È pur vero che è impossibile stilare un metodo valido sempre e comunque: il caso del derby milanese di semifinale di Champions 2003, in cui il Milan passò con l’1-1 per effetto del gol “in trasferta” è un caso limite.

Molto più prosaicamente (e scientificamente) a partire dagli anni ’70 la ratio tra vittorie interne ed esterne si è quasi assottigliata negli ultimi anni (dal 61%/19% al 47%/30%), così come il rapporto gol in casa e fuori (da 2.02/0.95 a 1.58/1.15). Facile intuire i fattori: gli impianti anzitutto non sono più così sbilanciati tra loro, c’è molta più manutenzione e si è ridotto il divario tra le nazioni. Se quarant’anni fa le squadre impegnate nell’Est Europa si trovavano ad affrontare romanticissimi campi di patate immersi nella nebbia, col passar del tempo è più facile trovare le stesse condizioni del manto erboso a Lisbona così come a Stoccolma.

Poi certo, se sei l’Inter del ’98 e hai tale Ronaldo tra le tue punte di lancia, puoi pure sbaragliare il Generale Inverno moscovita che nemmeno Napoleone Bonaparte

A ruota segue l’evoluzione dell’arbitraggio e dei suoi strumenti e in generale una maggior libertà da legacci mentali che impediscono un gioco d’attacco. Tutti fattori che portano a un cambio i cui effetti saranno visibili da subito, in Champions, in Europa League ma anche in Coppa Italia. Tra questi, il rischio inevitabile di finire quasi sempre ai supplementari, con tirate notturne da parte dei tifosi più accaniti. Non che ne siano dispiaciute le emittenti televisive, anzi.

In ogni caso, cade un altro baluardo, forse l’ultimo, che rievocava le carte patinate del Guerin Sportivo o dei mercoledì di Coppa alla Rai.Un qualcosa che di certo non fa danni come il ricorso maniacale al Var o l’abbuffata di competizioni internazionali. Ce n’era però veramente bisogno?



Valerio Campagnoli (foto Milanlive)