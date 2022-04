Tutto Molto Bello | Con i piedi, con i piedi, ciao ciao

Casi isolati o un vero e proprio problema culturale? Gli erroracci di Buffon, Radu e Meret riaprono il dibattito sulla questione retropassaggi e costruzione dal basso

“Avete presente la teoria del piano inclinato? No? Ve la spiego. Se mettete una pallina su un piano inclinato la pallina comincia a scendere e per quanto impercettibile sia l’inclinazione, inizia correre e correre sempre più veloce. Fermarla, è impossibile”

(da Chiedimi se sono felice)

Citiamo Aldo, Giovanni e Giacomo per raccontare -brevità permettendo- ciò che ha portato (anche) ai disastri di Buffon, Radu e Meret nell’ultimo turno di campionato. La storia dell’ eterno odio/amore tra il ruolo del portiere e il gioco coi piedi affonda le radici nel mondiale casalingo, quello delle notti magiche di Totò Schillaci. Il protagonista di questa storia è Pat “Packie” Bonner, leggenda dei pali dell’Eire, che a Marassi parò il rigore decisivo di Daniel Timofte, eliminando la Romania ai quarti di Italia ’90 e finendo nei poster di decine e decine di pub in Irlanda.

Palermo, domenica 17 giugno 1990. Alla Favorita l’Irlanda, reduce dall’ottimo 1-1 contro l’Inghilterra di Gazza Gascoigne, punta alla posta piena contro il modestissimo Egitto. E’ un assalto all’arma bianca, che solo le parate di un monumentale Ahmed Shobair riescono a neutralizzare. Passano i minuti, e la frustrazione può trasformarsi in paura. Ecco allora che Pat Bonner comincia con la più classica delle meline. Palla al difensore, di nuovo al portiere, e quando si avvicinano gli attaccanti dei Faraoni, ecco che Bonner la prende serenamente in mano. Per poi ricominciare la giostra.

Per stessa ammissione dell’irlandese, questo giochino frutta sei minuti di gioco persi, oltre alle punte egiziane ormai demotivate ad avvicinarsi all’area di rigore. Non poteva durare una situazione simile. Non tanto per lo spettacolo (il dominio delle pay-tv era di là dal venire), quanto per un fattore di fair play. La Fifa, o meglio l’Ifab, riscrisse le regole. Era il 25 luglio del 1992. Poco prima, la Danimarca di Schmeichel e Brian Laudrup vinse un Europeo e lo vinse anche con questi trucchetti che, parafrasando una pubblicità degli Adidas Predator degli anni Novanta: molto legale, poco leale.

La fine del gioco con le mani su passaggio del compagno. Una vera rivoluzione, a cui il Milan di Baresi …CONTINUA QUI



Valerio Campagnoli (foto Dazn, Newstalk)