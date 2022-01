Tutto Molto Bello | Buio pesto

La nuova proprietà del Genoa tenta di uscire dalla peggior crisi di risultati negli ultimi vent’anni circa. Analisi, cause e conseguenze

Avrebbe dovuto essere la stagione del riscatto. Anzi, dalla rinascita a una nuova dimensione in Serie A. Il piano era semplice, lento ma inesorabile. Si sarebbe passati da stagioni in lotta per non retrocedere a salvezze tranquille, per collocarsi poi nella stabilità, nella soglia psicologica della parte sinistra della classifica. Da lì, arrivare a combattere ogni anno per l’Europa sarebbe stato un battito di ciglia. Un concetto di calcio e di società moderna simili a quello del Sassuolo, per intenderci.

“Mai più stagioni del genere”, Tuonava Enrico Preziosi all’indomani dI stagioni culminate con una salvezza che profuma di biscotto appena sfornato, o comunque con una scia di polemiche (esonerati Nicola e Ballardini al termine di scampate retrocessioni a seguito di finali cavalcate trionfali). Quel mai più fu pensato davvero quando, in autunno, arrivò la nuova proprietà targata 777 Partners. Immancabile il codazzo di maglie e sciarpe rossoblù, a corredo di dichiarazioni altisonanti.

Il resto è storia, storia anch’essa ben conosciuta: via un Ballardini ormai stantìo per i piani di rinascita a breve termine, figuriamoci per progetti nel lungo. Arriva Shevchenko col fido Mauro Tassotti come vice, dall’Ucraina con amore (e ardore, vista la sua prima esperienza in Serie A). Non è bastato mettere paura al Milan, il suo Milan, per salvarsi. Konko infine, come traghettatore di una nave che a Firenze ha incassato le sei falle che portano al naufragio quasi totale.

Lo psicodramma si consuma soprattutto nel bielsiano episodio di chi avrebbe dovuto essere il nuovo allenatore dei Grifoni: Bruno Labbadia fa dietrofront, lasciando la tifoseria rossoblù divisa tra il lucido disincanto di chi vede la nave affondare e qualche ultima maledizione lanciata a quell’Enrico Preziosi ora rimasto come semplice consigliere, ma la cui impiantistica di squadra è rimasta fedele, nell’attesa che la nuova proprietà americana termini il mercato di gennaio.

Questa, probabilmente, la faccia che ha fatto il promesso (e mai mantenuto) sposo, dopo aver visto Fiorentina-Genoa

La nuova proprietà, dunque. C’è da dire che spesso, più che progredire, i capitali a stelle e strisce servono a mantenere lo status quo sportivo. Per dirne un paio: il Milan faticosamente sta riprendendo i fasti delle partecipazioni in Champions, la Roma non è andata oltre una sporadica semifinale della massima competizione europea, il Parma è addirittura crollato nel Purgatorio della Serie B, rimanendoci invischiato. Segnali più confortanti ma niente di davvero significativo, per Fiorentina e Spezia.

Le uniche squadre che, negli ultimi 20 anni, davvero hanno compiuto un progresso significativo sono tutte Made in Italy: Napoli, Sassuolo, soprattutto l’Atalanta delle meraviglie. Tornando però alla Genova rossoblù, merita più di un’analisi il nuovo direttore sportivo. Johannes Spors è il prototipo del diesse moderno: giovane (40 anni ad agosto), rampante, soprattutto scuola Lipsia: è lì, sotto l’ombrello della Red Bull, che si capitalizza il nuovo calcio tutto strategia e programmazione, da contrapporre a quello miliardario degli sceicchi.

Crescita dei giocatori, nessun veterano a parametro zero, alto tasso di rischio: è questo il biglietto da visita di chi sta mettendo la faccia per il nuovo corso, così come ad alto rischio è la scelta del nuovo allenatore. Se non arriva Bruno Labbadia (il Ballardini di Germania secondo i bene informati: è un maestro delle salvezze in Bundesliga) c’è Alexander Blessin. Dall’Ostenda, squadra belga che farà storcere il naso ai più o che solleticherà il gusto di sfida di chi, in maniera molto poco genovese, non si lascia andare al mugugno.

Lo psicodramma non è iniziato quest’anno, in realtà. Errori, fanfaronate e divisioni della tifoseria in fazioni sono il frutto avvelenato di una gestione approssimativa ad usare un eufemismo. Adesso il rischio è l’esatto contrario: con la voglia di sperimentare si rischia un salto nel buio. Un buio pesto, in cui però forse già si è sprofondati diversi e diversi anni fa. Sarà che nella sponda rossoblù del Bisagno sono sì mugugnoni, ma anche pazienti verso le disgrazie del grifone. Del resto, un adagio famosissimo in gradinata Nord recita: “Cosa vuoi? Sei genoano e vuoi anche vincere?”

Valerio Campagnoli (fonti Gianluca Balbi, Futbolmarket, PrimoCanale, PianetaGenoa)