Tutti pazzi per Caputo

Il bomber del Sassuolo ha iniziato la stagione in bellezza, sulla scia del finale della scorsa, ed ora punta all’Europeo

Nella Serie A di oggi, in cui la pandemia ha stravolto ancor di più le carte in tavola, può capitare che un “giovane” trentatreenne possa passare dall’essere un outsider al diventare uno dei migliori attaccanti del campionato, anche se l’età raggiunta dovrebbe essere quella in cui la carriera di un giocatore entra nella propria fase discendente.

Per Francesco “Ciccio” Caputo invece non è così. A 33 anni suonati l’ex attaccante, tra gli altri, di Bari ed Empoli, ha raggiunto il punto più alto della sua carriera. Nella scorsa stagione, alla ripresa del campionato post lockdown, Caputo è stato uno dei migliori giocatori della Serie A, chiudendo il campionato con 21 reti e 7 assist (record in carriera). Quest’anno l’inizio non è stato da meno: 5 gol in altrettante partite prima dell’infortunio, con il suo Sassuolo che ora si trova al secondo posto a -2 dal Milan capolista. La sua scalata al vertice ha seguito una strada tortuosa, lastricata da tanta gavetta e da episodi che l’hanno resa più incidentata di quanto fosse necessario. Uno su tutti, la squalifica per calcio scommesse arrivata nel 2013 e che gli ha costretto a saltare tutta la stagione 2013-2014 salvo poi essere assolto in tribunale. In quegli anni Caputo era al massimo della forma ed era diventato il perno del Bari che dopo la retrocessione puntava a tornare in Serie A. Nel 2015 poi il passaggio all’Entella e due anni dopo quello all’Empoli, con cui conquista definitivamente la Serie A (ci aveva già giocato, segnando, nel 2010, ma era stata una breve esperienza).

La parabola dell’attaccante del Sassuolo ha alcune similitudini con quella di Jamie Vardy, anche se il centravanti inglese è partito da più in basso ed ha vinto già un campionato contro tutti i pronostici. Entrambi sono arrivati tardi in prima divisione, dopo una lunga gavetta, ma nonostante questo hanno reso molto di più di quanto ci si aspettasse rispetto al potenziale atteso. E’ innegabile: Caputo nell’ultimo anno e mezzo si è rivelato molto di più che un semplice “bomber da piccola squadra”, andando in gol con una costanza di rendimento da far invidia ai grandi bomber del nostro campionato. Il suo sogno ora, più che un difficile scudetto, è la maglia della nazionale e la convocazione al prossimo europeo. Certo, la concorrenza è dura, ma “Ciccio” ha già dimostrato di saper andare oltre i propri limiti.

Luca Missori

