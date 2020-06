Tutte le strade di Radja (non) portano a Roma

C’era una volta un Ninja che attendeva sulla sua isola il proprio destino. In un freddo gennaio lontano più di un lustro, due squadre si contendevano la sua corte



SOGNO DI MEZZO INVERNO – Era giunto il tempo di approdare in continente e di diventare grande con indosso una maglia prestigiosa. Destino volle che un direttore sportivo (Walter Sabatini) prigioniero come Nainggolan del vizio del fumo muovesse l’assalto decisivo in una notte di metà mercato. Di lì l’identificazione con la nuova Capitale realtà fu pressoché immediata, con prestazioni da leader nelle gare che contavano condite da gol pesanti.



SUBITO ROMANISTA – In quattro anni all’Olimpico, tra tanti alti e pochi bassi, in molti l’hanno presto incastonato nella teca dei simboli, che dalle parti della Roma giallorossa viene custodita con estrema gelosia. Poi, come capita nelle avventure tra amanti passionali, il castello di buoni intenti ha ceduto di schianto sotto i colpi di una vita dissoluta e al limite per un agonista di Serie A. Lo rivorrebbero eccome i tifosi della Roma, probabilmente già dal primo giorno che se n’è andato. Glielo scrivono tutti i giorni sui social e a distanza lo guardano, come farebbe un ex fidanzato con la propria ex metà avvolta tra braccia altrui.







NIENTE MINESTRA RISCALDATA – Non ci sono le condizioni economiche perché ciò accada: la Roma non naviga in acque solide e Nainggolan, qualora non dovesse restare sulla vecchia isola di partenza, sarebbe atteso all’ombra del Duomo. Il suo addio nel 2018, a pensarci bene però, può essere considerato come un ultimo nostalgico regalo lasciato in eredità da un Ninja innamorato. La sua cessione ha donato in cambio il talento più fulgido degli ultimi 10 anni di calcio nostrano…



Fonte foto: forzaroma.info | Fantamagazine





Alessandro Sticozzi