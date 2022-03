Turchia-Italia, Mancini stravolge l’11 di Palermo: si salva soltanto Donnarumma

Dopo la clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord nella semifinale Playoff Mondiale, gli azzurri giocheranno a Konya una gara amichevole contro la formazione del ct Kuntz

Manca poco ad una delle partite più inutili e umilianti della storia del calcio italiano. Dopo il mancato accesso al Mondiale (seconda volta consecutiva) l’Italia affronterà in serata la Turchia a Konya. Match tra nazionali deluse e ‘importante’ soltanto per il ranking Uefa. Il CT Roberto Mancini, il quale ha deciso di rimanere sulla panchina azzurra anche per il futuro, rivoluzionerà completamente l’undici di Palermo. Si salva soltanto Gigio Donnarumma che dovrebbe essere confermato tra i pali. Per il resto, in Turchia-Italia ci saranno tantissimi volti ‘nuovi’: dai terzini De Sciglio e Biraghi rispettivamente a destra e a sinistra, ai due centrali Chiellini e Acerbi. A centrocampo, fuori il trio titolare Verratti, Jorginho e Barella, con i primi due peraltro già rientrati nei rispettivi club. Al loro posto, dentro Pessina, Cristante e Tonali. In attacco, Mancini punterà sul probabile futuro trio della Nazionale: Raspadori, Scamacca e Zaniolo.

Sandro Caramazza