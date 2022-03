Turchia e probabile permanenza: i pensieri di Roberto Mancini

Domani sera l’amichevole tra le eliminate dai playoff mentre il c.t. avrebbe deciso di restare alla guida della nazionale italiana

Quello che in molti si auguravano si sta piano piano concretizzando. Roberto Mancini dovrebbe, il condizionale è ancora utile, rimanere sulla panchina dell’Italia. L’annuncio probabilmente sarà dato dopo la partita di domani con la Turchia ma già qualcosa pare essere trapelato. Intanto dal ritiro azzurro vanno via diverse pedine. Dall’ambiente, però, si parla di avvicendamenti già programmati. Dopo Verratti, dunque, tornano a casa anche Gianluca Mancini e Luiz Felipe, acciaccati, che si aggiungono a Berardi, Jorginho, Immobile e Insigne. L’amarezza per l’eliminazione dal mondiale ancora non è stata smaltita e non sarà semplice da superare. Il match con la Turchia sembra un supplemento di sofferenza, la spiegazione che la partita sia importante per il ranking sa di contentino. Sarà l’occasione per vedere qualche giocatore meno utilizzato ma forse anche loro ne avrebbero fatto sicuramente a meno.

Glauco Dusso