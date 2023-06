Tudor saluta il Marsiglia, addio ufficiale

Il tecnico croato lascia il club francese nonostante avesse ancora un anno di contratto

Decisione a sorpresa per Igor Tudor; l’allenatore lascerà il Marsiglia al termine della stagione nonostante il terzo posto già in cassaforte e un’annata nel complesso buona. Il tecnico ha comunicato la sua decisione in conferenza stampa e pur avendo un ulteriore anno di contratto si svincola dal club francese per ragioni private e professionali come da lui dichiarato. Il suo futuro potrebbe essere alla Juventus ma è presto per capire quale sarà il prosieguo per Allegri. Come detto Tudor ha guidato il Marsiglia al terzo posto in campionato ma ha fallito in Champions League chiudendo quarto in un girone alla portata con Tottenham, Francoforte e Sporting Lisbona.

Alessandro Fornetti