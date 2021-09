Tu vuò fà l’Americano…ma sei nato in Italy

Il Genoa è l’ultima società a passare a stelle e strisce. Un bilancio sulla gestione Preziosi, con qualche legittimo dubbio su quanto realmente siano un successo le proprietà americane in Serie A

È dunque atterrato, all’aeroporto Cristoforo Colombo di Sestri Ponente, il Boeing 777 proveniente da Miami con al suo interno la nuova proprietà del Genoa Cricket and Football Club. Metafora per cui il triplo sette è il vero nome della società americana: gli uomini d’affari Josh Wander e Steven Pasko hanno fondato il gruppo d’investimenti nel 2015, con attività dapprima di natura puramente finanziaria, poi estese all’intrattenimento e allo sport.

Una crescita dirompente, con 49 società nel portafoglio nei servizi più disparati, tra cui una quota -finora minima, il 6%- del Siviglia. Percentuale finora ridotta dopo l’opposizione di alcuni azionisti del club andaluso, ma gli stessi proprietari del fondo USA non escludono di voler acquisire l’intero pacchetto azionario. Dopo 6665 giorni finisce dunque la gestione più longeva della storia rossoblù, nonché quella della più lunga striscia di permanenza del Grifone in serie A. Inevitabilmente le reazioni si polarizzano ancor di più di quanto non sia accaduto in questi lunghi 18 anni. Giubilo da una parte, incertezza dall’altra.

The future’s not ours to see, que sera sera. Il futuro non è possibile da prevedere, cantava Doris Day. Solo l’esperienza empirica può dare delle linee di pensiero, delle previsioni, che possono realizzarsi per una buona percentuale. Ovvero: i passaggi esteri di proprietà, a conti fatti, non sono tanto un miglioramento quanto un mantenimento dei risultati sportivi. Solo il Milan ceduto Li Yonghong al fondo Elliott ha avuto un minimo progresso -conquistati i gironi di Champions League dopo anni di amarezze-, ma è il minimo sindacale per un pubblico abituato a maramaldeggiare durante l’epopea berlusconiana.

Allargando lo sguardo: la Roma di Pallotta doveva aprire il calcio italiano come una scatoletta di tonno e invece non arrivò nemmeno un titolo. Lo Spezia e il Venezia difficilmente potranno ambire alla parte destra della classifica, improbabile per il Bologna una lotta stabile per un piazzamento europeo nei prossimi anni. Il Parma di Krause è addirittura retrocesso, la Fiorentina per certi versi rimane un punto interrogativo.

Se progresso sarà, il fondo americano 777 Partners dovrà ripartire dalla gestione sportiva -per quanto quella di immagine sia nettamente migliorata, con un discreto potenziamento del settore giovanile e della comunicazione social. Nessun proclama, nessun volo pindarico alla Manchester City: il popolo rossoblù gongolerà anche solo una lunga striscia di campionati da ottavo/decimo posto, o quantomeno senza troppo penare e subire risultati da forche caudine.

Per il resto, effettivamente, Enrico Preziosi ha portato progresso a un club che, qualche giorno prima del suo arrivo, era sprofondato sul campo in serie C. Fu evitato al club più antico d’Italia il triste destino di Fiorentina, Napoli, Parma, Palermo e altre realtà impossibili da vedere in una serie che non sia la A, o al massimo la cadetteria. Questo è un fatto, come lo sono i 15 anni di serie A, due qualificazioni europee, di cui una alla Champions sfumata al fotofinish, l’altra sfumata per la famosa licenza Uefa mancante.

Tra i risultati sportivi, immancabilmente, la stracittadina più iconica del nuovo millennio.

Qui arriviamo alle magagne, già. La licenza per l’appunto, la valigetta di Maldonado costata una Serie C d’ufficio. Tutti fatti noti e stranoti. Soprattutto, una gestione davvero sottotono e per certi versi imbarazzante, che qui viene raffigurata senza perder di vista gli indubbi meriti del magnate avellinese. Una gestione che ha alienato la passione di una tifoseria notoriamente scalmanata. Questo, davvero, è il peccato capitale nel calcio.

I meriti e demeriti si inseguono nella sottile linea rossa dell’interpretazione dei fatti. Per par condicio si mostra anche un altro articolo, anch’esso non troppo di parte, ma evidentemente volto a sottolineare i meriti. In breve: le colpe di Preziosi sono nell’essersi circondato ad un certo punto di persone sbagliate e l’illecito sportivo del 2005 è roba che non deve intaccare la visione sulla competenza sportiva. Tra i meriti l’aver mantenuto il titolo sportivo, certo.

Queste le parti in causa. A voi costruirvi un giudizio. Nel personale, si può aggiungere solo una cosa, sotto forma di domande. Sì c’è stato il salvataggio e il miglioramento, ma di quanto? Considerando la possenza economica -a livello italiano ed europeo- della Giochi Preziosi: l’ultracentenaria storia rossoblù (nove scudetti, seconda in Italia solo alla nobiltà juventino/meneghina) meritava una serie A costruita a fatica, mediante lacrime, umiliazioni e svendite di talenti, per ritrovarsi sul baratro della B evitato tramite biscotti con Fiorentina e Verona, o tifo indiavolato contro l’Empoli? Davvero una tifoseria deve ridursi a sperare in risultati sportivi degni di una provinciale?

I meriti ci sono, i demeriti pure. Le diatribe tra preziosiani e antipreziosiani dureranno un po’, poi questi 18 anni entreranno definitivamente nei cassetti della storia. Nessuno saprà cosa accadrà con il Genoa degli Yankee. Ma que sera sera, allo scoglio di Boccadasse quella bandiera continuerà a sventolare. Que sera, sera.

Valerio Campagnoli (fonti Ravenna&Dintorni, Calcio&Finanza, ASRoma, SkySport, Mediaset, DerbyDerbyDerby)