Troppe, troppe partite

Un approfondimento sull’eccessiva quantità di match all’interno di una stagione e di come questo aumenti il numero degli infortuni

La situazione, a mio avviso, è fuori controllo. Ormai sono diversi anni che si tratta l’argomento relativo al numero di partite che le squadre, e di conseguenza i calciatori, devono giocare nell’arco di una stagione ma senza affrontare realmente il problema. Se ad esempio guardiamo il nuovo formato della Champions League o il nuovo Mondiale per club possiamo notare come ogni squadra giocherà più partite di quelle che si giocano ad oggi. Tutto ciò ricade sulla salute dei giocatori, il dato relativo agli infortuni è spaventoso considerando che la stagione è iniziata ‘solo’ da pochi mesi e che è difficile trovare una squadra di Serie A che attualmente non ha atleti ai box. Le lesioni muscolari sono ormai all’ordine del giorno, ultima quella di Malick Thiaw, e Uefa e Fifa non considerano minimamente la possibilità di ridurre le partite ma anzi, si ingegnano per trovare date disponibili per aggiungere ancora match e, di conseguenza, aumentare gli introiti. La FIGC non ha meno colpe considerando la nuova Supercoppa Italiana in cui parteciperanno 4 squadre e verranno disputate le semifinali e la finale.

Vengono sistematicamente ignorati gli appelli degli allenatori che, dopo gli atleti, sono quelli che soffrono di più il giocare troppe partite e che magari, a causa di troppi infortuni, vengono anche esonerati.

Inoltre, anche le lesioni al legamento crociato anteriore sono aumentate a dismisura negli ultimi anni e ciò è dato sia dalle troppe partite, che possono stancare i giocatori, e sia da una preparazione atletica non ottimale. Uno studio in Danimarca ha dimostrato come cambiando tipo di preparazione, facendo più esercizi dedicati ai muscoli flessori del ginocchio, si possano diminuire gli infortuni al crociato di circa il 50%, ma anche scendere meno in campo aiuterebbe senza dubbio.

In sostanza una volta tanto bisognerebbe pensare meno agli introiti e dare maggiore importanza alla salute dei calciatori e anche alla bellezza del gioco. Più partite vuol dire meno energie nelle gambe e nella testa degli atleti e questo senza dubbio diminuisce lo spettacolo in campo. Non sto chiedendo di fare chissà cosa, vorrei solo che chi di dovere capisca il problema e decida di evitare di aggiungere match non necessari in una stagione già stracolma di partite.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina