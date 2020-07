Troppa Udinese per questa Spal, al Mazza termina 0-3

Friulani on Fire in trasferta dopo la vittoria contro la Roma, ne agguantano un’altra fondamentale a Ferrara

O-3 senza storia al Mazza tra Spal e Udinese. Decisive le marcature di De Paul e Okaka nel primo tempo e di Lasagna nella ripresa. Spallini sempre più ultimi, friulani a quota 35 e ad un passo dalla salvezza.

Gotti sceglie Nuytinck, Becao e De Maio in difesa. In mezzo c’è Fofana con il solito De Paul. Uniche punte Lasagne-Okaka

Per la Spal, novità nelle fasce, ci sono Sala e D’Alessandro al posto di Fares e Strefezza. In avanti Castro con Petagna

TROPPO UDINESE

Primo tempo a senso unico al Mazza di Ferrara tra Spal e Udinese. Friulani che dominano sin dai primi minuti, tant’è che la prima palla del match è proprio per la squadra di Gotti, con Lasagna che da pochi passi spara alto sopra la traversa. Al minuto 18′ ecco il vantaggio dell’Udinese: cross dalla destra di Stryger Larsen, deviazione corta di Bonifazi e tap-in facile di De Paul. La Spal prova a reagire con alcune occasioni firmate Castro e Petagna ma dopo il solito cooling break della mezz’ora di gioco, è l’Udinese a trovare il raddoppio: minuto 35′, discesa di De Paul, tiro dal limite deviato ancora da Bonifazi e sulla ribattuta facile conclusione per Okaka. Nel finale, provano a reagire i padroni di casa, vani però i tentativi verso la porta di Musso.

LA CHIUDE LASAGNA

Nella ripresa, cala il ritmo dei friulani che riescono comunque a gestire al meglio il doppio vantaggio. Poca Spal, che a parte qualche inserimento di Murgia e le solite conclusioni di Petagna non riesce più di tanto ad impensierire l’Udinese. Al ridosso della seconda mezz’ora di gioco, ecco la solita girandola di cambi, con Di Biagio che manda in campo Strefezza per Reca e Floccari per Castro; stessa cosa Gotti, che richiama in panchina De Maio e Zeegelaar per dare spazio a Samir e Ter Avest. Nel finale, i friulani chiudono la gara: minuto 83′, Fofana suggerisce per Lasagna, che salta il portiere per il 3-0 finale.

Spal sempre più giù e in grande difficoltà. Oggi troppa Udinese, per una squadra di Di Biagio accorta di creatività e idee. Adesso i punti dalla zona salvezza sono 10 visto lo scontro diretto a sfavore con il Lecce, la permanenza in A è una chimera.

Udinese quasi salva , grazie a questa importante vittoria. Molto bene la squadra di Gotti che ha dominato al Mazza. Ottimi i 35 punti a + 8 dal Genoa terzultimo.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza