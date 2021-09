Trent’anni fa, la Genova del calcio solcava i mari d’Europa

Il Doria finalista nell’ultima Coppa Campioni a chiamarsi così, il Genoa in semifinale di Uefa. Storie e geografie di una città che difficilmente ripeterà quei fasti

Già dal prologo (o meglio un epilogo: quello della stagione precedente, il ’90-’91) c’era da far festa tra i caruggi, eccome se ce n’era. Dello scudetto doriano se ne è parlato spesso: ipercelebrato quest’estate, annunciato ma non troppo previsto. In un calcio in cui Davide non era così gracile e Golia non così granitico (Napoli e Verona sono lì a dimostrarlo, nel decennio precedente), si celebra l’apoteosi blucerchiata mentre il Genoa di Osvaldo Bagnoli si piazza al quarto posto, eliminando a Marassi i bianconeri di Maifredi dai palcoscenici europei: erano ventotto anni che la Juventus non saltava una competizione Uefa.

18 settembre 1991, dunque. Con un anno d’anticipo sul cinquecentennale della scoperta dell’America, la città di Colombo solca di nuovo i mari di un’Europa che, di lì a poco, sarebbe stata unita non solo da un pallone. Il segno dei tempi era di là da venire: sia la Coppa Campioni che la Uefa iniziarono quel giorno, con un mare di partite in contemporanea, da Reykjavik a Famagosta. Altro che slot per soddisfare le pay tv, altro che orari improponibili per coprire tutte le gare: o sentivi qualcosa alla radio, o dovevi comprare il giornale il giorno dopo.



Ultima Coppa dei Campioni, nono mese di gravidanza con la Champions già fatta e formata al suo interno. Ai sedicesimi va in scena il canto del cigno del Patto di Varsavia declinato in chiave pallonara: l’Hansa Rostock che rappresenta per l’ultima volta la Germania Est, la Dinamo Kiev ultima squadra sovietica, la Stella Rossa campione in carica che pur tenendo alta la barra, non ripeterà i fasti della finale di Bari.

Per i ragazzi di Boskov, l’esordio a Marassi è una passerella: cinque gol al Rosenborg, col ritorno in Norvegia vincente grazie a un rigore di Mancini. Molto più complicati gli ottavi: a Budapest i blucerchiati cadono 2-1 col Kispest Honved, ma davanti ai 50mila del Ferraris Attilio Lombardo rimette le cose a posto in soli sei minuti. Ci pensa poi Vialli a mettere in ghiaccio quello che sarà il primo girone all’italiana nella massima competizione continentale, apripista della luccicante disfida da quel momento in poi chiamata Champions League.

Da una parte Benfica, Sparta Praga, Dinamo Kiev e il Barcellona delle stelle: Zubizarreta in porta, Guardiola, Michael Laudrup, Stoichkov e Ronald Koeman. Dall’altra, ad attendere i doriani, Stella Rossa, Panathinaikos e Anderlecht. Proprio i serbi, alla quinta giornata, cedono il testimone dei campioni: Katanec, Mancini e un autogol ribaltano la rete di Mihajlovic e spediscono il Doria alla finale di Wembley. Il resto è storia. Mancò la fortuna, non il valore.

Se Atene ride, Sparta gozzoviglia: l’avventura del Genoa di Bagnoli assume significati ancora maggiori, per una tifoseria abituata all’ascensore tra Serie A e B. Uno squadrone che ogni tifoso rossoblù recita a memoria come il Padre Nostro: Braglia Torrente Branco, Eranio Caricola Signorini Ruotolo, Bortolazzi Aguilera Skuhravy Onorati. Così, tutto d’un fiato. A Oviedo, tuttavia, si comincia perdendo di misura. L’1-0 delle Asturie viene tuttavia ribaltato al Ferraris da Caricola e Tomáš Skuhravý: con il gigante ceco e il piccolo uruguagio Pato Aguilera inizia l’epopea di una delle coppie d’attacco più iconiche di sempre, in una competizione che ha il fascino della grande traversata nella mancanza di una fase a gironi.

Il Grifone fa fuori entrambe le squadre di Bucarest, tra sedicesimi e ottavi: prima la Dinamo (3-1 a Genova, 2-2 in Romania) poi la Steaua, regolata con un doppio 1-0. Ciò che tuttavia sublima l’epopea rossoblù non può non essere il quarto di finale con il Liverpool. Il resto è ciò le immagini raccontano meglio, molto meglio, di mille parole.

Non sappiamo, e forse nemmeno importa, se come e quanto quella rossoblù sia stata una favola del calcio. Certo è che l’eliminazione in semifinale per mano dell’Ajax (vincitore in finale su un altro club campione morale come il Torino di Mondonico) lascia gli uomini di Bagnoli a testa non alta: altissima. Anche lì, come nella finale di Wembley, vincere o no cambia poco alla narrazione di sensazioni e ricordi. Con una consapevolezza su tutte: quelle squadre, molto probabilmente, non le vedremo mai più. Quantomeno, potrebbero rinascere, ma non con noi ancora in vita; in fondo, a differenza di tante altre grandi città, la Genova del calcio celebrò sè stessa superando le rivalità di campanile.

Oggi, tanto per stare in tema vintage, l’Europa del calcio ritorna a tre competizioni con la Conference League. Non sarà la Coppa delle Coppe, così come del resto formule e fascini di Coppa dei Campioni e Uefa sono imparagonabili. Ricreare gli anni Novanta, come sta succedendo nel design delle maglie, è improponibile. Rivivere quelle atmosfere, però, è quanto di meglio ci serva per sentirsi vivi.

Valerio Campagnoli (fonti Blucerchiando, PianetaGenoa, Fanpage, Blastingnews, Rai – Radiotelevisione Italiana, FC Barcelona)