Tre punti pesanti, la Roma non può sbagliare con lo Spezia

Delle squadre principali hanno vinto solo Inter e Atalanta, diventa vitale per i giallorossi vincere questa sera contro la squadra di Thiago Motta che dal canto suo cerca ossigeno salvezza

Una serata per tornare in sella. Dopa la severa lezione con l’Inter la Roma di Mourinho non può davvero sbagliare questa sera all’Olimpico contro lo Spezia. La giornata ha detto che nella parte alta di classifica hanno perso punti Milan, Napoli, Juventus e Lazio quindi l’occasione è troppo ghiotta per i giallorossi di rosicchiare qualche lunghezza agli altri. I liguri, invece, hanno bisogno di tirarsi fuori dalla zona pericolosa di classifica e sicuramente daranno filo da torcere ai capitolini. Roma ancora in emergenza viste le assenze degli squalificati Zaniolo e Mancini oltre che degli infortunati Pellegrini ed El Shaarawy. Possibile chance per Shomurodov in attacco. Motta invece sembra intenzionato a confermare lo schieramento che ha sfiorato la vittoria con il Sassuolo, conferma in vista, quindi, per il tandem Manaj-Nzola davanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45.

Glauco Dusso