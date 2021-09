Tre cose di Erling Håland che vi faranno pensare “ora o mai più”

Una ormai è andata, l’altra è al 50%, la terza sicuramente un sì

Del talentino (talentino mica tanto: un metro e novantaquattro per novantaquattro chili) norvegese è difficile scrivere cose che scritte non siano già state, ora sta tutto a lui: la crescita, l’evoluzione e soprattutto i successi che può raggiungere. Senza contare di quanti zeri possa lievitare il suo conto in banca e quali nuovi tifosi potrà far felici con le sue magie.

La prima delle tre cose è un mai sicuro.

Sapevate che il biondino è nato in quel di Leeds, Inghilterra? Figlio d’arte (papà Alf-Inge ha preso parte a USA ’94), a sei anni Erling era già in Norvegia a farsi le ossa nel Bryne. Subito la trafila delle giovanili dei Løvene -il nomignolo della selezione scandinava- con l’incredibile 2019: a maggio un filotto di nove -NOVE!- gol inflitti all’Honduras al Mondiale U20; a settembre esordio in Champions con la maglia del Salisburgo con tripletta al Genk e doppietta al Napoli.

Sarebbe stato interessante, chissà, vederlo in quel dì di luglio a fronteggiare gli Azzurri nella finalissima di Euro 2020, se Erling avesse scelto i Tre Leoni. Per carità, meglio così: noi con la Coppa e Håland con ancora un mare di opportunità con la sua Nazionale. Da appassionati di calcio e mestieranti del giornalismo sportivo non si può tuttavia non fantasticare sul suo ipotetico apporto alla Nazionale inglese: tanta fisicità, tanta resistenza, eccellente nel gioco aereo e glaciale dal dischetto. Sì, effettivamente meglio che abbia scelto la madrepatria e che non abbia usufruito di uno ius soli calcistico.

La seconda è un continuo aleggiare tra il sì e il no.

Si parla della Norvegia ai prossimo Mondiale, o quantomeno in un Europeo. Occasione steccata dagli scandinavi nel caso di Euro 2020, con lo stesso Håland che sbottò a caldo dopo la decisiva sconfitta contro la Serbia. “Non sono coinvolto abbastanza nel gioco”, le sue frustate verbali alla squadra. A marzo le critiche piovute in patria, dopo un periodo in cui le polveri sembravano bagnate.

Contro Gibilterra e Turchia ci si aspettava qualcosina in più. John Arne Riise non risparmiò frecciatine: “in Nazionale non si vede nulla di quanto fatto a Dortmund”. Se è vero che il vero fuoriclasse si vede nell’orgoglio e nell’eterna fame, l’insoddisfazione di Erling vira nel verso giusto: alla data dell’otto settembre lo score recita: dodici gol in quindici partite (tripletta a Gibilterra stessa) commentate da Håland stesso con un “non segno abbastanza”.

E’ vero che una rondine non fa primavera e che la Norvegia degli anni novanta fu una truppa di ottimi giocatori (Thorstvedt in porta, i fratelli Flo, la leggenda Solskjaer) alternati a buoni mestieranti. Erling stesso, tuttavia, ha al suo fianco una fucina di talenti che -a differenza di 25/30 anni fa- giocano per la stragrande maggioranza in campionati competitivi. Da Hauge a Thorsby, da Ødegaard a Sørloth. Sarà soprattutto in loro – nell’essere decisivi al momento topico- a farci capire se il talento norvegese sarà o meno un predicatore nel deserto.

Il terzo tra gli “ora o mai più” è un sì sicuro.

Ossia: già da tempo Håland è fatto e formato per spiccare il volo in un top club europeo, magari comandato da sceicchi. Proprio riguardo gli sceicchi –parliamo di PSG – la controindicazione vera -oltre al fatto che i petrodollari non sono infiniti come nei videogiochi- è nella sovrabbondanza di top player. Il Manchester City dal canto suo non ha preso Harry Kane, i soldi ci sarebbero, ma tra Pep Guardiola e l’agente del norvegese -il re Mida del calcio, Mino Raiola – non corre proprio buon sangue, ecco.

Il Real Madrid, se non dovesse arrivare al tanto agognato Kylian Mbappè, ripiegherebbe sul norvegese per far rifiatare (e poi un domani rimpiazzare) il quasi 34enne Karim Benzema. Solskjaer al Man United ritroverebbe volentieri il norvegese allenato ai tempi del Molde e immaginatevi le scintille con Cristiano Ronaldo. Ipotesi Bayern non troppo remota, se consideriamo la modalità di mercato dei bavaresi: comprare sistematicamente i migliori talenti della Bundesliga (Lewandowski, Neuer, di esempi ce ne sono tanti) per rafforzarsi e allo stesso tempo indebolire le concorrenti.

Ora manca il come e il quando, ma il volo iperuranio di Erling Håland è sicuro: sicuro come la pioggia di euro che, ancora una volta, innaffierà il calcio europeo.

Valerio Campagnoli (fonti: Trequartista, CalcioToday, DFB)