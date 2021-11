Trasferta di Marsiglia vietata ai laziali, la replica dura di Sarri: “Una cavolata”

Il tecnico toscano non ci sta e replica al ministro francese che ha interdetto ai tifosi biancocelesti la partita contro l’OM

Quella di giovedì contro il Marsiglia sarà una sfida molto delicata per il futuro della Lazio in Europa League ed i biancocelesti la giocheranno senza tifosi al seguito. A causa del “comportamento violento di alcuni sostenitori e all’abitudine di intonare cori fascisti e fare il saluto nazista” il ministro dell’Interno francese ha vietato la trasferta ai supporter della Lazio scatenando le polemiche. Maurizio Sarri non ci sta ed ha replicato stizzito: “Se fossi Lotito direi al ministro francese di venire a vedere le partite della Lazio all’Olimpico. Capirebbe da solo che ha detto una cavolata”.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)