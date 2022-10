Tragedia in Indonesia: centinaia tra morti e feriti dopo una partita di calcio

Pagina nerissima a Malang, provincia di Giava Orientale. Al termine del match tra Arema Fc e Persebaya Surabaya valido per la Liga 1, l’invasione dei tifosi della squadra sconfitta ha provocato una vera e propria ecatombe con almeno 182 deceduti

Notizie che non vorremo mai leggere, figuriamoci se legate al mondo del calcio. Ci troviamo a Malang allo stadio Kanjuruhan, casa dell’Arema Fc che ospita il Persebaya Surabaya in quello che è denominato “Super East Java Derby”, gara quindi molto sentita. Il match finisce 3-2 per gli ospiti, acerrimi “nemici” dei padroni di casa, un avvenimento che non si verificava da più di vent’anni. Tutto questo ha scatenato l’ira dei tifosi dell’Arema Fc che hanno letteralmente invaso il campo da gioco. A nulla è servito l’intervento degli agenti di polizia che hanno provocato ancora più confusione con il lancio di lacrimogeni. Alcune persone, stordite dal gas, hanno perso conoscenza, altri hanno iniziato a scappare anche scavalcando le recinzioni. Il tutto ha creato una trappola mortale per chiunque si sia trovato in mezzo alla folla. Molte persone sono decedute schiacciate dalla calca generale provocata da circa tremila invasori. Sarebbero almeno 182 i morti, tra cui diversi bambini e altri giovanissimi, e 200 i feriti. Uno scenario terribile che ha fatto il giro del mondo lasciando sotto shock tutti quanti, come confermato dal presidente della Fifa Infantino rimasto letteralmente senza parole. Sotto indagine il comportamento della polizia locale, rea di aver attuato procedure vietate dai regolamenti all’interno degli stadi. Le notizie sono comunque in costante aggiornamento e se ne saprà sicuramente di più col passare delle ore.

Glauco Dusso