Trafford scaccia i fantasmi all’ultimo respiro: Inghilterra campione d’Europa under 21

Tempo di lettura 1 minuto

Gli inglesi succedono alla Germania che nel 2021 aveva battuto in finale il Portogallo, decisivo il portiere dei tre leoni che para un rigore alla Spagna ben oltre il 90’

Alla fine la spunta l’Inghilterra. E’ lei la nazionale campione d’Europa under 21. La finale vinta dagli inglesi 1-0 si è giocata sabato contro la Spagna all’Adjarabet Arena di Batumi, in Georgia. Momenti chiave della gara nei minuti di recupero dei due tempi. Il gol decisivo arriva nell’extra time della prima frazione: punizione del giocatore del City Palmer, una deviazione della barriera, ad opera dell’inglese Jones, beffa il portiere spagnolo Arnau Tenas. Nella ripresa dopo una serie di occasioni importanti per entrambe le squadre ecco la possibile svolta: al 96’ il Var richiama l’arbitro per un fallo in area inglese, calcio di rigore per la Spagna. Abel Ruiz, però, si fa ipnotizzare da Trafford che respinge la conclusione superandosi anche sulla susseguente ribattuta. Triplice fischio e Inghilterra che può festeggiare la sua terza vittoria in questa competizione agganciando la Germania nell’albo d’oro. Spagna ancora al comando con l’Italia, 5 affermazioni per loro.

Glauco Dusso