Tra Inter e Napoli in Coppa Italia sfida del decennio, i nerazzurri vogliono vincere la bella

Nell’ultima decade milanesi e partenopei sono alla quinta sfida nel trofeo nazionale, per ora due qualificazioni a testa. Conte studia le mosse vincenti, calcio d’inizio spostato alle 21

Finalmente ci siamo, il calcio giocato torna nelle vite degli italiani. Primo step la Coppa Italia, venerdi sarà il turno di Juventus e Milan, sabato ecco Napoli e Inter, entrambe con orario cambiato alle 21. Proprio quest’ultima sfida è ormai un’habitué di questa competizione dal 2010 a oggi. Sono cinque, con quella di quest’anno, le edizioni in cui lombardi e campani si sono trovati di fronte. In due delle precedenti quattro è anche arrivata la vittoria finale, una per l’Inter (2010/11) e una per il Napoli (2011/2012).

Il 26 gennaio 2011 ai quarti finì a reti inviolate la sfida tra le due compagini, i nerazzurri, poi, ebbero la meglio ai calci di rigore. Quell’Inter allenata da Leonardo arrivò poi a sollevare la coppa in finale contro il Palermo. Riscatto Napoli esattamente un anno dopo, partenopei che regolano l’Inter di Ranieri con un secco 2-0, mattatore Cavani autore di una doppietta. Mazzarri e i suoi fecero loro il trofeo battendo nell’ultimo atto la Juventus proprio di Antonio Conte.

Altra vittoria campana nel febbraio del 2015, un successo arrivato all’ultimo respiro grazie al gol del Pipita Higuain che beffò l’Inter di Mancini. L’attuale c.t. della nazionale italiana si prese, comunque, la sua rivincita vincendo l’anno successivo per 2-0, match famoso per il diverbio finale tra lui e Sarri. Sul tabellino finirono Jovetic e Ljajic. In questa stagione per la prima volta le due squadre si affrontano in semifinale e quindi in una sfida andata e ritorno.

La sconfitta di San Siro nel match di andata è stata forse una delle poche occasioni in cui l’Inter è sembrata in difficoltà, imbrigliata dal gioco di Gattuso. La partita di sabato, però, è un’occasione unica per i nerazzurri che potrebbero arrivare finalmente a giocarsi un trofeo, la Coppa Italia, che non solo è l’ultimo vinto nove anni fa, ma fu anche il primo del grande ciclo iniziato nella stagione 2004/05. Antonio Conte lo sa bene e non vuole lasciare nulla di intentato. Sarà sicuramente una situazione particolare tornare a giocare dopo tre mesi e senza pubblico ma non ci si può tirare indietro.

Per quanto riguarda la formazione nerazzurra i rumors che arrivano da Appiano Gentile fanno sapere di un probabile cambio di modulo. Per incastrare nei meccanismi di gioco il colpaccio di gennaio Eriksen è verosimile pensare a un 3-4-1-2. Davanti insieme a Lukaku ecco Lautaro, tormentato dalle voci di mercato ma che attraverso la dirigenza e i suoi canali social fa trapelare comunque il suo assoluto impegno per la causa nerazzurra. La squadra sembra carica, soltanto sul campo però si potrà capire quale sarà la situazione psico-fisica dei giocatori interisti in vista di questo particolare finale di stagione.

Glauco Dusso