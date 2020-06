Tra dirette Instagram e social, quando il “no look” non è a sfondo calcistico

L’impossibilità di poter tenere il proprio aspetto costantemente curato, nel periodo di quarantena, ha portato diversi calciatori a dover reinventare il proprio stile

Chissà che tutti i più importanti barber shop d’Italia non abbiano pensato, anche loro, di come si siano evolute le acconciature dei calciatori in questi mesi. Certo è che fa tendenza vedere il Cristiano Ronaldo di turno con coda alta o capelli scomposti, piuttosto che qualsiasi altro totem di rappresentanza per i tifosi, che catechizzandolo arrivano ad emularne perfino lo stile.

Nel periodo della quarantena sono diventate virali e molto seguite le dirette su Instagram che Vieri & co. hanno fatto per ammazzare il tempo. Spaccati di mezzoretta ciascuno dove, intrufolandosi, si potevano ascoltare storie di gesta sportive già scritte e osannate, ma cambiando parole e angolazioni di prospettiva. Chi ne traeva beneficio era ovviamente il terzo incomodo, noi, che avevamo la consapevolezza di come risultasse più attuale il ricordo, però con un senso agrodolce di déjà-vu nel mettere a fuoco l’immagine fervida, e snocciolarne i ruoli. Difatti si aveva la percezione che chi raccontasse poteva essere potenzialmente tanto colui che rivendicava la paternità del racconto, quanto un nostro amico, che ovunque fossimo potesse commentare in diretta la partita in questione.

Il richiamo al social è per notificare di come, alcuni dei campioni del presente e del passato si siano presentati agli occhi della platea, che li conosceva con un look ben definito da tempo, vedasi Javier Zanetti, giusto per citarne uno che la vecchiaia non la vede nemmeno col cannocchiale, diciamo, scomposto rispetto alle usanze televisive. Poi Facebook e Instagram hanno fatto il resto, dandoci la possibilità di entrare nel profilo di tizio, piuttosto che di caio, esitando all’inizio, visto che i volti che eravamo abituati a vedere avevano una non conformità inusuale.

Foto: Rolling Stone

Cesare D’Agostino