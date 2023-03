Totti: l’Uefa celebra i 30 anni dall’esordio con la Roma

Il 28 marzo del 1993 il Pupone debuttava con la maglia della sua squadra del cuore, oggi l’Uefa, in occasione del trentesimo anniversario dell’evento, ha celebrato sui suoi profili social l’ex capitano giallorosso

Oggi non è un giorno come gli altri, per il calcio italiano ma soprattutto per i tifosi della Roma. Esattamente 30 anni fa, Francesco Totti faceva il suo esordio in Serie A con la maglia giallorossa, una casacca speciale che per il resto della sua leggendaria carriera non avrebbe mai più cambiato. A tre decenni di distanza da quella giornata, anche l’Uefa sui suoi canali social ha voluto omaggiare l’ex capitano della Roma, con un video che raccoglie le sue migliori giocate nelle notti europee. Poi ci sono i numeri: 816 presenze totali tra club e nazionale, 316 gol, 204 assist e una caterva di record infranti con la maglia capitolina. Ma c’è anche un altro primato che riguarda proprio la Champions League: con 38 anni, 1 mese e 29 giorni, Francesco Totti è ancora oggi il più anziano marcatore della storia della prima competizione europea.

Luca Missori

(Fonte immagine: IlRomanista.EU)