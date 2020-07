Toro, tre passi verso la salvezza

La squadra di Longo batte 3-0 un buon Genoa

Il Torino conquista tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere e lo fa grazie ai gol di Bremer, Lukic e Belotti. Un risultato maturato al termine di un match in cui per larghi tratti hanno regnato equilibrio e paura.

Entrambe le squadre si schierano con il 3-4-1-2 e si pensa che i due allenatori vogliano vincere la partita e mettere un punto importante nella corsa salvezza, ma allo stesso tempo, vogliono farlo senza rischiare molto. Il Toro schiera il tridente pesante con Verdi alle spalle di Belotti e Zaza, mentre nel Genoa c’è l’ex Iago Falque dietro Sanabria e Pinamonti.

Nei primi dieci minuti le due squadre creano un’occasione per parte: prima il Toro con un colpo di testa di Bremer su punizione di Verdi, mentre dalla parte Pinamonti conclude dopo un cross basso da destra di Iago Falque, respinto da Sirigu.

Con il passare dei minuti però, a prendere il sopravvento è la paura e le due squadre restano molto coperte. Il Torino riesce a farsi vedere in avanti soltanto sugli sviluppi da palla inattiva, mentre il Genoa non riesce quasi mai a trovare il varco giusto, per fare male agli avversari.

Il Torino passa al 32esimo e grazie ad un episodio da palla inattiva: Bremer mette dentro di testa un preciso cross di Verdi dalla lunetta del calcio d’angolo. Per il difensore granata è il terzo gol in Serie A, ma soprattutto è il secondo che segna di testa al Genoa e sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Verdi.

Il primo tempo si chiude senza altre emozioni, anche se il Genoa ci ha provato, ma senza pungere.

La ripresa si apre con i rossoblu in avanti e Sirigu deve superarsi con una tripla parata su tre conclusioni ravvicinate, da parte di Sanabria, Schone e Pinamonti. Questa sarà anche l’occasione più nitida per la squadra di Nicola, che nel secondo tempo terrà maggiormente il pallone rispetto al Torino, ma non riuscirà più a creare azioni pericolose.

Il Torino chiude la pratica nell’ultimo quarto d’ora grazie alle reti di Lukic e Belotti: il centrocampista serbo segna con una botta da fuori, mentre per quanto riguarda il Gallo, a far notizia è più la sua esultanza che il gol in sé: infatti dopo aver segnato la rete del 3-0, Belotti si butta a terra stremato.

Per la squadra di Longo sono tre punti fondamentali che la avvicinano molto alla salvezza. Dall’altra parte, in casa Genoa, c’è da salvare una discreta prestazione, mentre lo scontro diretto di domenica prossima a Marassi contro il Lecce ha quasi il sapore di ultima spiaggia.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: calciomercato.com