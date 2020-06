Torna la Serie A: cinque cambi, Play-Off, Play-Out e algoritmo correttivo

La massima serie si risveglierà dal lungo letargo “primaverile”



SALTO NEL FUTURO? – Dalle parti della Serie C e della Serie D, quel che il professionismo di “A” sta per sperimentare al ritorno in campo post pandemia, lo praticano già da tempo.

In particolare dalla stagione 2017/2018, dove gli allenatori dello stivale hanno potuto iniziare la fase di “testing” della riforma. Non tutto è stato incamerato subito al meglio dal “sistema”: valanghe di interruzioni a fine gara per “annullare” il tempo di recupero, stravolgimenti istantanei di compagini che poi ci mettevano intere frazioni ad assestarsi e la sensazione che tante sostituzioni fossero dei convenevoli per tenere buono lo spogliatoio.



OLTRE LA PERDITA DI TEMPO – Quel che vivremo in Serie A dopo l’approvazione del 5 giugno a margine della proposta della FIFA, differirà dal test nelle categorie inferiori, dato che il problema delle endemiche interruzioni al ritmo di gioco sarà contenuto da una modifica: sì alle cinque sostituzioni, ma sempre consentite all’interno di sole tre pause.







L’ULTIMA VOLTA DEL CAMBIO IN CORSA – In molti hanno storto il naso pensando a una modifica regolamentare a campionato in corso. Dalle parti della FIFA hanno risposto che con tutto il tempo in cui si è rimasti fermi, questa ripartenza – in giro per tutta l’Europa – sa un po’ di nuovo inizio. L’ultima volta in cui una fondamentale riforma scosse la Serie A durante il suo svolgimento, Roma, Juventus e Lazio si contendevano lo Scudetto 2000/2001. Dopo una lunga querelle invernale, a primavera inoltrata si arrivò a consentire lo schieramento di un qualsiasi numero di calciatori extra-comunitari. Juve-Roma del 6 maggio 2001 con rimonta propiziata dal nipponico Nakata è storia.







VANTAGGIO ROSA LUNGA? – Si è scritto da più parti che la Juventus di Sarri sarà avvantaggiata dalla riforma, in quanto capace di schierare due formazioni (quasi) equivalenti nel corso di un solo match. Il “plus” per l’ex allenatore di Napoli e Chelsea, più che numerico, sembra realmente essere tattico. L’abbondanza di attaccanti e di giocatori offensivi in generale, permetterà più di prima all’allenatore toscano di correggere errori che – in alcuni casi – sono parsi evidenti proprio nello schieramento della formazione dal 1′.



FASI FINALI & ALGORITMO – Le varie “controassicurazioni” che la Serie A sta cercando di siglare per garantire la propria sopravvivenza e integrità investono anche il campo dell’emergenziale. I protocolli pre-CoronaVirus erano poveri di soluzioni in caso di impedimento verso la prosecuzione? Nessun problema (apparentemente, ndr). Secondo il Consiglio Federale conclusosi qualche ora fa, la formula dei Play-Off e Play-Out risolverà le questioni lasciate in sospeso in caso di nuovo stop forzato causa pandemia. Non dovessero sussistere le date per lo svolgimento di questa soluzione inedita alla Serie A moderna, l’algoritmo correttivo già ampiamente reclamizzato nelle scorse settimane decreterà retrocessioni, qualificazioni in Coppa e quant’altro.



Alessandro Sticozzi