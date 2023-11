Torna la Champions League: Milan e Lazio vietato sbagliare

Tempo di lettura 1 minuto

Domani vanno in scena le prime due italiane nella quarta giornata della massima competizione europea, sono loro che hanno la situazione più delicata e un altro passo falso potrebbe compromettere la qualificazione

La settimana calcistica non dà pause. Domani si riprende subito con la Champions League che vedrà in campo Milan e Lazio.

I rossoneri ospiteranno il PSG nel big match di San Siro. Dopo la sconfitta del Parco dei Principi i ragazzi di Pioli non possono concedersi ulteriori abbassamenti di tensione e devono cercare di fare risultato a tutti i costi. Il tecnico rossonero recupera le pedine più importanti. Rientrano nello scacchiere Theo e Pulisic, entrambi assenti nella terribile serata con l’Udinese. Stanno bene anche Loftus-Cheek e Chukwueze. I tifosi intanto preparano il loro “saluto” all’ex Donnarumma, la curva ha in serbo per lui qualcosa di particolare. Occhio anche al risultato dell’altro match tra Borussia Dortmund e Newcastle.

All’Olimpico di Roma ecco il Feyenoord che ha già sconfitto la Lazio in Olanda. Per questo Sarri e i suoi dovranno cercare i tre punti per continuare a sperare in una qualificazione agli ottavi. La sconfitta in campionato non infonde certo buonumore. Il tecnico biancoceleste cerca i gol degli attaccanti, domani ancora ballottaggio tra Castellanos e Immobile, quest’ultimo ancora in difficoltà. Sarri vuole assolutamente farlo tornare il bomber visto gli anni passati. Per il resto formazione tipo con Luis Alberto che dovrebbe essere del match. Rimane un rebus la situazione di Kamada, prevista ancora panchina per lui.

Glauco Dusso