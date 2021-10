Torna la Champions League, Inter e Milan: ora o mai più

Giornata decisiva quella di domani per le milanesi che non possono più permettersi passi falsi se vogliono nutrire qualche speranza di passaggio del turno. Nerazzurri a San Siro contro la sorpresa Sheriff, rossoneri di scena a Oporto

Prendendo in prestito il motto di un’altra società, domani vincere è l’unica cosa che conta. Per il cammino di Inter e Milan in Champions servono necessariamente i tre punti per alimentare speranze di qualificazione. La squadra di Inzaghi, ancora a secco di gol e vittorie, accoglierà al Meazza i sorprendenti moldavi dello Sheriff, primi nel girone. Il tecnico preparerà dei cambi rispetto all’undici sconfitto a Roma. Dal canto loro Pioli e i suoi ragazzi sono ancora a zero in classifica ma non hanno assolutamente demeritato contro Liverpool e Atletico Madrid, anzi. E’ arrivato il tempo di raccogliere punti e per farlo bisogna battere il Porto. Il rientro di Ibra e Giroud potrà dare la spinta decisiva in tal senso. Per entrambe appuntamento domani sera alle ore 21. A San Siro arbitrerà l’olandese Makkelie mentre all’ Estadio do Dragão il fischietto sarà tedesco, ovvero Brych.

Glauco Dusso