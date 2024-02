Torna la Champions League: ecco la griglia delle possibili favorite

Tempo di lettura 2 minuti

Si riparte questa sera con i primi due match degli ottavi di finale

Dopo la fase a gironi la Champions League entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta che parte questa sera. Le sedici compagini arrivano a questa fase con ambizioni diverse, alcune possono puntare legittimamente alla vittoria finale, altre sperano di essere delle outsiders e di poter impensierire le big europee.

In prima fila per il successo finale ci sono sicuramente le due finaliste dello scorso anno: i campioni in carica del Manchester City puntano al bis potendo contare su una rosa fortissima e ampia in tutti i reparti, mentre l’Inter quest’anno sembra ancora più forte e ha dalla sua parte l’esperienza accumulata nella scorsa stagione che potrebbe risultare decisiva nei match importanti. Alla pari c’è il Real Madrid che ha la Champions nel proprio dna e dispone di un organico di assoluto livello seppur con qualche problema di troppo a livello di infortuni. Un gradino sotto c’è il Bayern Monaco, in difficoltà in campionato a causa di una fase difensiva non brillante, ma sempre protagonista in Champions. Le outsiders più accreditate sono invece Arsenal e Paris Saint Germain; gli inglesi stanno disputando un’ottima stagione e potrebbero dare molto fastidio alle favorite dato il gran potenziale offensivo e una fase difensiva piuttosto solida. I francesi invece hanno cambiato molto dallo scorso anno, hanno perso esperienza e talento ma hanno guadagnato freschezza e grinta in parecchi dei propri calciatori e potrebbero rappresentare un ostacolo molto difficile da superare. In Champions League nessun match è scontato e tutte le altre squadre daranno sicuramente tutto in campo per cercare di spingersi oltre i propri limiti. Per quanto riguarda le altre due italiane la Lazio affronterà subito il Bayern Monaco e dovrà realizzare una vera impresa contro una compagine abituata a questi palcoscenici e con giocatori dall’immenso talento nel proprio roster. Il Napoli invece se la vedrà agli ottavi contro il Barcellona in un confronto tra due club in evidente difficoltà sotto tutti i punti di vista; la squadra di Mazzarri può certamente passare il turno anche se non sarà facile, tuttavia resta un bel confronto sulla carta molto equilibrato, con anche i blaugrana che faranno di tutto per non compromettere da subito il percorso europeo.

Fonte foto: gazzetta.it

Alessandro Fornetti