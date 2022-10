Torna al gol e firma il record, ecco CR700!

Nel match tra il suo Manchester United e l’Everton il portoghese rompe il digiuno siglando la rete numero 700 nelle squadre di club, a suggello di una carriera straordinaria

Nonostante i problemi dell’ultimo periodo Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé. Ieri è riuscito a tornare al gol in quel di Liverpool contro l’Everton facendo di Goodison Park il teatro della sua firma numero 700 per quanto riguarda le squadre di club. Un traguardo mostruoso che mette l’accento su una carriera incredibile. Un cammino diviso tra Sporting Lisbona (5 reti), Manchester United (144), Real Madrid, Juventus (101) fino al ritorno all’ombra dell’Old Trafford. Sicuramente la parentesi più significativa è stata quella di Madrid dove CR7 ha messo a referto il maggior numero di gol, ovvero 450. Al momento non potrà incrementare quelli siglati in Champions League. Nella massima competizione europea, infatti, il portoghese è andato a bersaglio 141 volte. Quest’anno ha “macchiato” il suo score europeo mettendo il primo sigillo in Europa League. Allo stato attuale le cose non vanno benissimo all’attaccante e vedremo come proseguirà la stagione. Ieri, però, un sorriso l’avrà sicuramente fatto.

Glauco Dusso