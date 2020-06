Torino – Udinese 1 a 0, il Gallo torna a cantare e inguaia i bianconeri

Ai granata basta un goal di Belotti per conquistare i tre punti e portarsi a +6 dalla terzultima in classifica

Il Torino scende in campo per la seconda volta in pochi giorni, dopo il punto conquistato nel recupero con il Parma, ora serve il bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda. L’Udinese è appaiata ai granata in classifica a quota 28 punti, i friulani non giocano una partita ufficiale da tre mesi e mezzo.

Il tecnico del Torino Longo conferma la formazione che ha pareggiato per 1 a 1 con il Parma sabato scorso, l’accoppiata Belotti-Zaza avrà il compito di scardinare la difesa friulana. Nestorovski vince il ballottaggio con Lasagna, sarà l’ex Palermo ad affiancare Okaka nell’attacco bianconero. Gotti preferisce Fofana a Walace a centrocampo, intoccabile De Paul.

Formazioni ufficiali:

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Meite, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Ansaldi, Singo, Greco, Millico, Ghazoini, Djidji, Aina, Adopo.

Allenatore: Longo.



UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.

A disposizione: Perisan, Nicolas, Ekong, Jajalo, Walace, Lasagna, Ter Avest, Becao, Mazzolo, Palumbo, Zeegelar, Teodorczyk.

Allenatore: Gotti.

Il film della partita – Il ritmo del match nello stadio Grande Torino è di quelli che giustificherebbero il pagamento di un biglietto in tribuna. E’ l’Udinese a sfiorare per prima il vantaggio al 14′ con un bolide di Stryger Larsen che si stampa sul palo sinistro della porta difesa da Sirigu. Come spesso accade nel calcio, ad un’occasione ghiotta fallita ne fa seguito un’altra concretizzata dalla squadra avversaria. Il Gallo Belotti sfrutta al meglio il suggerimento al centro dell’area di Edera ed insacca alle spalle di Musso al 15′. Gli uomini di Longo sbloccano il match. I friulani non vogliono recitare il ruolo di vittima sacrificale e reagiscono prima al 26′ con Fofana e poi al 42′ con De Maio, in entrambe le occasioni Sirigu sfodera interventi prodigiosi. Si va al riposo sull’1 a 0 per il Torino.

Nella seconda frazione l’Udinese sembra entrare in campo col piglio giusto, ma l’eccessiva determinazione rischia di tramutarsi in beffa per gli spazi concessi al contropiede granata che, per fortuna dei bianconeri è inconcludente. Il forcing bianconero è poco più che sterile, produce una gran quantità di calci d’angolo, ma ben poche occasioni da gol. L’ultimo brivido del match lo provoca di nuovo Belotti all’89’, quando da posizione favorevolissima spara addosso a Musso.

Balzo in avanti importantissimo da parte dei piemontesi che si portano a distanza di sicurezza dal terzultimo posto occupato dal Lecce. La maledizione è finalmente terminata, il Torino non vinceva addirittura dal 12 gennaio, in quell’occasione ebbe la meglio sul Bologna per 1 a 0. La situazione dell’Udinese ora è molto delicata, il baratro dista appena tre punti e domenica alla Dacia Arena arriva l’Atalanta, forse il peggior avversario possibile.

FOTO: Skysport.it

Marco Fabio Ceccatelli