Torino: se cambiamento dovrà essere, meglio che il vento inizi a soffiare

I tifosi granata vogliono dimenticare al più presto la scorsa stagione, quella che li ha visti protagonisti fino alla fine nella lotta salvezza

Anno nuovo, volti nuovi. Fuori l’allenatore Moreno Longo, nonché i giocatori DjiDji, Berenguer, Iago Falqué, De Silvestri ed Ola Aina, dentro mister Giampaolo, accompagnato dai fedelissimi Bonazzoli, Murru, Linetty, ma anche dall’ex Milan Rodríguez e dal kosovaro Vojvoda. Abbandonate le vecchie tattiche basate su difesa e contropiede, adottate quelle costruite su palleggio e possesso palla. Insomma, il cambio di filosofia scelto dalla società Torino è stato chiaro fin da subito: meno lampanti sono stati invece – almeno fino ad oggi – i risultati. Dopo le prime 3 giornate di Serie A infatti alla voce “punti” in classifica appare un pesante ‘0’.

La scelta di affidare la panchina granata all’ex-Sampdoria è stata frutto di una serie di vicissitudini che hanno spinto il presidente Cairo ad adottare un cambio di allenatore che rappresentasse una rivoluzione. Lo scorso anno infatti la squadra era incappata in una serie di prestazioni (e risultati) negative che gli erano valse il 16° posto in classifica, cartina tornasole di un campionato scandito da delusioni e amare sconfitte che avevano fatto sì che la compagine torinese rimanesse invischiata fino alla fine nella lotta salvezza.

Il vecchio e il nuovo: Walter Mazzarri (a destra), allenatore esonerato lo scorso anno, e Marco Giampaolo (a sinistra), il mister scelto per l’attuale campionato

Eppure il ciclo Mazzarri era iniziato sotto i migliori auspici: dopo il 9° posto del 2018 i granata si erano issati fino al 7° nella stagione successiva, conquistando così un pass per l’Europa League (complice anche l’esclusione del Milan per le violazioni al fair play finanziario). Tuttavia, vuoi la dolorosa sconfitta ai preliminari contro il Wolverhampton Wanderers, vuoi una rosa probabilmente sovrastimata in sede di mercato, l’anno successivo ha rappresentato per i granata una discesa all’inferno piuttosto che un passo verso il calcio dei grandi. Un annus horribilis caratterizzato dall’avvicendarsi di due allenatori sulla panchina della squadra: Walter Mazzarri, esonerato il 4 febbraio 2020, a due anni esatti dall’inizio della sua esperienza, e Moreno Longo, ex allenatore del Frosinone con un passato nelle giovanili granata. Tuttavia neanche il cambio di tecnico era riuscito a conferire fiducia alla squadra, la quale fino alle ultime giornate rimase impantanata nei bassifondi della classifica, battagliando per la salvezza.

Forse il punto più basso della scorsa stagione: 21° giornata, Torino 0 – Atalanta 7

Arriviamo così ai nastri di partenza del campionato in corso: le novità sono state numerose e il cambio in sella è stato attuato per trasformare in un lontano ricordo la stagione passata. A mister Giampaolo il compito di portare una ventata di aria fresca nell’ambiente Toro, non solo a livello di gioco ma anche e soprattutto di risultati: fin qui però – complice anche il rinvio del match contro il Genoa – quest’ultimi sono stati scarsi. Se vento di cambiamento dovrà essere, meglio che inizi a soffiare al più presto, in modo che possa spazzar via le macerie di un campionato che a Torino, sponda granata, nessuno vuole più ricordare.

Fonti foto: calcioefinanza.it, SPOX.com, toronews.net

Fabrizio Scarfò