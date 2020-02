Torino-Samp, sfida fra difese colabrodo, la differenza la faranno gli attaccanti

I blucerchiati affrontano i granata del neo tecnico Longo con qualche defezione, ma la via per la salvezza passa anche dai punti raccolti in trasferta

Nove goal presi tra Lazio e Napoli, con l’intermezzo dello 0 a 0 casalingo col Sassuolo, sono dati che devono far riflettere in casa Sampdoria. Mister Ranieri ha di fronte a sé una strada lunga e tortuosa per trainare nel porto sicuro di Genova la nave blucerchiata. Il mercato ha rivoluzionato la squadra, correndo anche qualche rischio lasciando partire a cuor leggero Murillo e Caprari, per accogliere in liguria il capitano della nazionale giapponese, il difensore Maya Yoshida e l’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina. L’acquisto definibile a “botta sicura” è quello di Lorenzo Tonelli, comunque reduce da annate non memorabili al Napoli.

I blucerchiati sono attesi dalla delicata trasferta di Torino, altra squadra in sofferenza che ha recentemente esonerato Walter Mazzarri, dopo le valanghe di goal subiti nelle ultime uscite. Al posto del tecnico toscano è arrivato Moreno Longo, ex allenatore della Primavera granata. Come spesso accade al momento di un cambio di guida tecnica, ci dovrebbe essere un moto d’orgoglio da parte dei giocatori, che auspicano di mettersi in luce per guadagnare punti nelle gerarchie del nuovo arrivato. La Sampdoria proprio per questo motivo dovrà metterci quella cattiveria in più che spesso gli è mancata in questa stagione, complice anche il fatto che la squadra non si senta di meritare la posizione in classifica che occupa.

I blucerchiati alla vigilia della gara con i piemontesi, devono sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione. Se è praticamente certo il ritorno di Bereszynski dopo la squalifica, preoccupano le condizioni di Ramirez che dovrebbe, però, farcela. Capitolo attacco, si va verso il tandem Gabbiadini-Bonazzoli, con Quagliarella, in non perfette condizioni, che dovrebbe accomodarsi in panchina. Lo scorso 22 settembre i liguri vinsero di misura 1 a 0 grazie alla rete del buon Manolo.

La salvezza passa anche dai punti racimolati in trasferta, la priorità per Ranieri deve essere blindare la difesa e perforare quella colabrodo dei granata. L’impresa è ardua, ma non impossibile.

Torino (3-4-3) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.

All. Longo

Sampdoria (4-3-1-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Bonazzoli.

All.Ranieri

Nel frattempo la Samp si è mossa anche per il futuro, assicurandosi le prestazioni del centrocampista classe 2000 Mikkel Krogh Damsgaard del Nordsjaelland. Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale.

Foto: Toronews.it

Marco Fabio Ceccatelli